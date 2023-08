“Todo esto es muy fuerte”: Bruno Zaretti fue a Brasil para cuidar a su hermano menor que sufrió un infarto

Bruno Zaretti reveló este lunes el gran susto que se llevó a inicios de agosto debido al infarto que sufrió su hermano, Rodrigo, a quien por estos días cuida en Curitiba, Brasil.

El bailarín de axé ha viajado estas últimas semanas en dos ocasiones a su natal país, todo con la finalidad de permanecer el mayor tiempo posible junto a su hermano menor.

“Lloramos de emoción. Todo esto es muy fuerte, especialmente para nuestra madre. Lo más importante es que mi hermano no sufrió ninguna secuela. Salió ileso de todo. Actualmente está con muchos remedios, no debe realizar esfuerzos físicos y está evitando las comidas altas en grasas, el alcohol y la cafeína. Pero está haciendo una vida relativamente normal”, indicó Bruno en lun.com.

Con Rodrigo ha sido una tras otra. Realmente él es como el cristal de la casa y tratamos de proteger al muchacho. — Bruno Zaretti

Los temores de Bruno Zaretti

La preocupación que supuso el evento cardiaco de Rodrigo tiene para Zaretti una razón de peso, ya que el bailarín recordó en el medio de circulación nacional que su padre falleció con 53 años de “un infarto fulminante”. Motivo más que suficiente para que tanto él como su hermana se hayan realizado exámenes “con el fin de descartar cualquier problema al corazón”.

“No quiero dejar nada pendiente para no pasar sustos a futuro”, señala Bruno, cuya relación con Rodrigo se ha intensificado tras el evento cardiaco.

“Me llevo increíble con mis hermanos y como Rodrigo está con licencia, me acompaña a todos lados. Salimos a comer, conversamos mucho y visitamos a otros familiares. Estamos disfrutándonos y poniéndonos al día. Después de un susto siempre es bueno estar con la familia”, señala el bailarín, quien para su hermano es como un padre.

“Mi relación con Bruno es la mejor posible. Tras la pérdida de nuestro papá, nosotros tenemos un vínculo de padre e hijo. Él es un excelente hermano, me cuida mucho, somos muy cercanos y nos queremos mucho. Gracias a Dios me siento muy bien y sigo con el tratamiento acompañado de los cardiólogos”, revela Rodrigo.

Estamos disfrutándonos y poniéndonos al día. Después de un susto siempre es bueno estar con la familia. — Bruno Zaretti

“Siempre fue muy atento y apoyó económicamente a todos. También me reta cuando es necesario. Me llama la atención y me corrige como si fuera mi padre. Él es mi figura paterna hoy en día y ahora me está acompañando a hacerme más exámenes y en toda la etapa post infarto. Me cuida la alimentación, los remedios y todo lo demás”, agrega el hermano de Bruno.

“Rodrigo es más aterrizado que yo en muchas cosas pero en el pasado fue un poquito alocado. Le gustaban los deportes extremos, andar en moto y en mi familia somos muy aprensivos con ese tipo de cosas. A finales de 2020 él sufrió un accidente terrible en moto: salió volando, casi pierde sus dos brazos, estuvo un mes sin caminar y quedó impecable. Lleno de tornillos, pero impecable, jajajá. Antes le trataron de robar su auto y le dispararon seis veces, pero no le pegaron”, prosigue el bailarín, quien no esconde su preocupación por el estado de su hermano menor.