“Tú te puedes defender solo”: Daniel Fuenzalida y Sergio Rojas liman asperezas y se ponen en la buena

La participación de Daniel Fuenzalida en “El Purgatorio” trajo consecuencias para su trabajo y amistad con Sergio Rojas, quien se sintió mucho por sus palabras y de la reacción que tuvo el conductor de “Me Late”, con las declaraciones de Yamila Reyna en su contra.

“Hay un momento donde él dice como ‘Sergio es un dolor de cabeza, de hecho mi señora sabe que todos los fines de semana, etc”, explicó a Publimetro Sergio Rojas.

“Ahí, Yamila le pregunta pero entonces, por qué tienes trabajando con vos a una persona que te da dolores de cabeza, que te hace la vida a cuadros y Daniel le responde como que en el fondo, a Sergio le ha costado mucho, le han cerrado la puerta en todos los canales de televisión. Entonces, yo me siento un poco como el hermano mayor de tener como que “tenerlo” (con él)”, recordó.

Entonces en el live de Instagram “Que te lo digo”, Fuenzalida estuvo de invitado y limaron asperezas.

“Yo sentí que defendí a Sergio, defendí al programa. Incluso le dije a Yamila, oye cómo te vas a sentir que te digan mechera si en Argentina se dicen ‘gato’, y la farándula allá es distinta”, dijo Fuenzalida.

“Yo siempre he defendido Me Late, y no es que te defienda, pero siempre salgo a conversar lo que pasa en el programa, tú te puedes defender solo, en eso eres un crack, pero no entendí lo que pasó cuando dijiste que no ibas a grabar Me Late”, le dijo el “exHuevo”.

En ese momento Rojas le explica que lo que le dio pena es que sintió que Fuenzalida lo tenía en el programa por lástima, a lo que su amigo respondió emocionado que no era así y que era un aporte para el programa.