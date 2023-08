Angélica Castro asegura que condena a delincuentes que balearon a su hija Laura “es justa” pero “no es para celebrar”

Angélica Castro valoró las sentencias de 15 y 23 años que el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago entregó este lunes a los dos delincuentes que el 10 de marzo del año pasado asaltaron a Cristián de la Fuente y balearon a su hija, Laura, en un intento por robarle un reloj de alta gama al actor nacional.

El fallo condenatorio fue para la animadora una “condena justa”, sin embargo, aseguró que está decisión de tribunales “no es para celebrar” debido al gran impacto y trauma que provocó en el clan De La Fuente-Castro la posibilidad de haber perdido a su hija.

La reflexión de Angélica Castro

“Es una sentencia justa. La condena de robo con homicidio tentado es una condena justa por lo que se vivió, pero también es una de las penas más altas que establece la ley para estos delitos. Cuando hay una sentencia justa uno dice, bueno, por lo menos la justicia existe. Además, en este caso, hay una condena extra para Aron Castro, el que disparó, por porte de arma de fuego, lo que también marca precedente, porque no es que cualquier persona pueda andar con un arma de fuego en la calle y salir a robar, porque los desenlaces son fatales y son miles de personas las que pierden la vida en la calle y todos los días. Esto está normalizado. Cuando hay sentencias de este tipo, que las hay, pero no todas tienen la visibilidad, es importante destacarlo”, indicó la también actriz en conversación con lun.com.

El detalle de la sentencia consideró, tal como señaló Castro, que en el caso de Daniel Chacón Gutiérrez, un total de 15 años de presidio efectivo por ser el acompañante en el asalto de Aron Castro Colmenares, quien finalmente se determinó fue el sujeto que disparó el arma en contra de la menor.

Para él, según dictaminó el tribunal, fueron ratificados 15 años de prisión por el delito de homicidio frustrado, otros tres años por porte ilegal de armas y cinco años adicionales por mantener una condena anterior, que había sido sustituida por su expulsión del país, acuerdo que había incumplido.

“Fue una investigación compleja porque nadie fue detenido en ese momento. Había reincidencia de uno de los venezolanos, que ya un año antes, imagínate, le había puesto un arma de fuego a una pareja con una guagua de 1o meses de vida. No cumplió una sentencia de cinco años, luego no podía entrar al país en 10 años, pero volvió a entrar, entonces, cuando uno vive este tipo de juicios tan complejos, que importante es estar ahí, los testigos, el fiscal”, dijo Castro.

El día después de la condena

“La semana pasada fuimos todos los días a tribunales. Laura también quería estar ahí, presente, escuchar todo lo que iba sucediendo. Escuchamos la condena cuando ambos resultaron culpables, y ese fue el punto más importante. Lo de hoy (lunes) era algo más específico. Ya Laura tenía que volver a la universidad, yo estuve muchos días sin poder hacer un programa en vivo en la radio (Agricultura). Teníamos que retomar las actividades”, aclaró la figura televisiva, quien este lunes conoció del fallo mientras conducía su espacio en la emisora radial.

“Me quedo con la voz de tantas víctimas que no han tenido justicia, que han perdido a sus hijos. Creo que es tan importante que se trabaje en esta nueva Constitución en el hecho de la defensoría de las víctimas. No puede ser que las víctimas no tengan defensoría. Nosotros tuvimos la oportunidad y el beneficio de tener una municipalidad que sí nos entregó el apoyo psicológico como víctimas, que sí nos entregó abogados que se la jugaron para cumplir la justicia. Pero no por eso vamos a olvidar a todas las personas que no tienen acceso porque la municipalidad no lo entrega, porque no está dentro de la ley. Porque hoy la ley y la defensoría es para el delincuente. Esto debería ser un derecho como ciudadano. Por eso también es tan importante que la Ley Tamara se haya aprobado”, señaló.

“Un juicio no te va a devolver la vida de un hijo. Yo todos los días que iba a tribunales veía la cara de la Laura y decía: ‘Está con nosotros, qué milagro más grande’, porque fueron centímetros, fue algo fortuito que no estuviera con nosotros. Por eso es importante que se haya aprobado la Ley (Tamara), saber que si se comete un delito con un menor de edad, con una persona con discapacidad o con un adulto mayor, de inmediato va a ser una agravante y se va a aumentar el grado del delito”, aclaró.