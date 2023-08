Angélica Castro valoró condena a delincuentes que balearon a su hija: “Han sido días muy complejos, muy difíciles, inimaginables”

Angélica Castro valoró esta tarde la condena que el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago solicitó en contra de los dos ciudadanos venezolanos que asaltaron y balearon en marzo del año pasado a su hija, Laura de Fuente.

Una condena de 20 años para uno de los imputados y otra de presidio perpetuo simple para el segundo de los acusados, por los delitos de robo con homicidio en calidad de frustrado y porte de arma de fuego ilícito.

Cabe recordar que el asalto lo sufrió la hija de Castro mientras se trasladaba junto a su padre, el actor Cristián de la Fuente, en el sector oriente de la capital.

La reacción de Angélica Castro

“El veredicto fue robo con homicidios a ambos acusados. Ese es el delito (que se les imputó). Y por otro lado, también a Aron Castro, la persona que dispara, la condena también está por porte de arma de fuego ilícito. Entonces yo creo que es muy difícil la sensación, porque es muy duro, han sido días muy complejos, muy difíciles, inimaginables”, señaló la animadora en biobiochile.cl, quien pese a la condena, reconoció que el trauma del ataque permanecerá por siempre en la memoria suya y de su familia.

“Cada momento me conectaba mucho con personas que han perdido a sus hijos en delitos similares al nuestro, y aún peores. Le mando mucha fuerza a todas esas familias. A todas esas víctimas”, apuntó Castro, quien de todos modos valoró positivamente el resultado en tribunales.

“También el sentir que al menos es una luz de esperanza en la justicia. Nunca un padre va a recuperar ni a su hijo ni quizás el tiempo perdido, ni los daños, de vivir en una situación como esta. Tú no lo vas a recuperar con un juicio o un veredicto como este, pero al menos es justicia. Es saber que hay una protección y encuentro que es tremendo el sentirte en las calles hoy en día, con que hay ciertas horas donde no puedes salir, que estás constantemente con pánico, con miedo, ya no sabes cómo llevar a tus hijos, si es un pequeño, atrás amarrado, porque si te para alguien con un arma”, prosiguió.