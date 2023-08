“Me impactó por muchas cosas”: Vivi dio su sincera opinión sobre el beso entre Constanza y Francisca en “Gran Hermano”

Luego de que se hiciera viral su reacción al ver el beso entre Constanza y Francisca tras llevarse a cabo el carrete semanal de “Gran Hermano”, Viviana dio a conocer qué fue lo que pensó en ese momento.

Tras la consulta de Diana Bolocco sobre el video que grabó alguien del público, la exparticipante aseguró que: “No entiendo nada ya. Que se coman, que no se coman, que se coman de a cuatro o de a seis, me da lo mismo”, sostuvo.

“Cero celos, pero me impactó por muchas cosas”, reconoció también, recordando que ella igualmente besó a las dos participantes mencionadas.

Asimismo, aseguró que son “cosas que pasan. Son cosas del reality, pero cero celos. Si ella se quiere comer a la Cony, está bien. Cómo corrió (para darle otro beso), demostró bastante”.

¿Es una estrategia de Fran?

Sobre si es un plan de la joven de 23 años para ganar seguidores y seguidoras, la profesora comentó que “es muy raro el antes y después, del amor al odio. Yo creo que igual influye que ocurriera después de la fiesta”.

“¿Crees que hay estrategia de Fran, por acercarse a Cony?”, le consultó Diana.

“Sí, puede ser. Pero eso es dentro del juego y yo ya estoy afuera. No sé más que la piscina y el ojo”, afirmó.

“Es que a Fran la han rechazado tanto… bueno, sexualmente hablando. De pronto encuentra un jugueteo, Cony también, entonces no lo encuentro tan raro”, mencionó Julio César Rodríguez.

“Es que al principio eran cero cercanas, pero, por lo que veo, ahora se llevan re bien. Bien por ellas. Lo están pasando bien las chiquillas, que sigan agarrando. Me da lo mismo”, cerró Vivi.