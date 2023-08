“Yo nunca pelo”: La divertida reacción de Skarleth a su meme viral en Gran Hermano Chile

La exconcursante de “Gran Hermano Chile”, Skarleth Labra, protagonizó un divertido momento durante su entrevista con el panel de “Gran Hermano” tras su eliminación. En el programa le mostraron el video viral en que la ex integrante del reality se salió de sus casillas luego de la eliminación de Bambino. “Yo nunca pelo”, fue la frase que se hizo meme en las redes sociales.

En específico, este tenso momento se vivió cuando Skarleth estalló en furia en contra de Jennifer Galvarini y Sebastián Ramírez, acusandolos de tener una mala actitud frente a la eliminación de su amigo Fernando Altamirano.

“Cállate Pincoya, tú eres la más falsa, tú pelai’ a todo el mundo. Yo nunca pelo, tú eri’ la más peladora”, le gritó Skarleth a Pincoya.

[ LEE MÁS: Skarleth arremetió contra Jennifer tras eliminación de ‘Bambino’ en Gran Hermano: “Tú eres la más falsa… yo nunca pelo” ]

Afortunadamente, la influencer se lo tomó con humor y se sorprendió ella misma por sus palabras. En la red social X, los usuarios destacaron la reacción de la joven que no pudo contener la risa tras verse en las imágenes.

"YO NUNCA PELO" Una frase y una reacción de Skarleth que nunca olvidaremos 😂😂#Theluloshow pic.twitter.com/W5qhNVpKsz — Pauly🐥 (@pauly_cvm) August 29, 2023

A continuación, Skarleth revivió las situaciones en las que había hablado a espaldas de sus compañeros de encierro. Luego de ello, la bailarina explicó su comportamiento: “Me pasa que cuando hablo con mi mamá, yo de la puerta para afuera no cahuineaba, pero de la puerta para adentro cahuineaba todo. Entonces así yo lo sentía adentro. En realidad sí cahuineé”, admitió, mostrando una honestidad sorprendente.

[ LEE TAMBIÉN: Con flores y un romántico beso: Así fue el reencuentro de Skarleth y su pololo Facundo tras ser eliminada de “Gran Hermano” ]

Durante la entrevista, la panelista Francisca García Huidobro no dejó pasar la oportunidad para bromear con Skarleth sobre su doble estándar en relación con el chisme.”Eso sí, te lo tengo que criticar porque no sería yo digamos, tú siempre decías yo no pelo, no hablo mal de nadie, y después…Como la señora Mónica que dice que es ciega sorda y muda, cuando no tiene ninguna de esas características. Eras bien cahuinera cabra chica…”, comentó entre risas.

Sin embargo, Skarleth no fue la única en admitir su afición al chisme. García-Huidobro rápidamente señaló que todos en el panel se dedicaban a lo mismo.