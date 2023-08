De Mekano al soft porn: Diego Morrison entra a las grandes ligas del contenido para adultos

Diego Morrison ha forjado una vida entregada al deporte, el baile y el entretenimiento. Su pasión por la danza y el estilo Axé lo llevó a ser parte del exitoso programa juvenil de Mega, Mekano, donde brilló por más tres años. Ahora, a sus 41, se muestra en cuerpo y alma, como Dios los trajo al mundo, en la plataforma de contenido para adultos Arsmate.

“Todos tenemos el sueño de la casa propia y poder salir adelante. Me gustaría poder formar una familia, vivir tranquilamente sin ningún tipo de necesidades, esforzarme y hacer todo bien. Sé que es bastante difícil, porque siempre cometemos errores, pero aún así hay que salir adelante y en eso me enfoco en todo momento”, contó respecto a sus motivos para lanzarse a la creación de videos eróticos, gracias a la influencia de su pareja.

Si bien, en un comienzo no estaba muy convencido y dejó de subir videos para retomar su trabajo en el gimnasio, finalmente retomó los videos porque la “sensualidad” es parte de su naturaleza, confesó.

“Me di cuenta de que lo necesitaba, que era parte de mi vida, es mi lado b, mi lado sensual y erótico que me gusta potenciar. Así que me motivé, empecé nuevamente a producir fotos, videos y lo que mis seguidoras me pedían habitualmente”, señaló.

“Aquí encontrarás fotos exclusivas , que siempre me han pedido, pero jamás me había atrevido a hacerlas, hasta ahora. 😏🔥 ¡¡¡Conocerás mi lado más”, promete en su perfil.

Bailando a las solteras

Días atrás, también sorprendió al dar a conocer su nuevo emprendimiento: las despedidas de solteras.

“Estoy ofreciendo servicios de despedidas de solteras. Hace dos semanas realicé mi primer evento. Fue una despedida de soltera en Peñaflor. Eran como 15 mujeres y no fue tan complicado, la verdad. Estaba nervioso al principio, me tomé un trago para animarme, después me relajé”, contó Diego, quien aclara que a pesar de tener ya definidas sus tarifas para realizar sus presentaciones, al momento de negociar con las interesadas “todos los valores son conversados”.