“Pienso proyectarme en esto”: exfigura de Mekano quedó cesante y se reconvirtió como vedetto en despedidas de solteras

Un inesperado giro laboral le dio hace un par de semanas el exintegrante del team Mekano, Diego Morrison, quien luego de quedar cesante se decidió por promoverse como bailarín en despedidas de solteras.

Un nuevo emprendimiento que llegó para Morrison (de 41 años) de manera fortuita, y luego de estar por más de dos meses sin empleo tras ser despedido del gimnasio donde trabajaba, según relata este miércoles en conversación con lun.com.

El giro laboral del exrostro de Mega

“Estoy ofreciendo servicios de despedidas de solteras. Hace dos semanas realicé mi primer evento. Fue una despedida de soltera en Peñaflor. Eran como 15 mujeres y no fue tan complicado, la verdad. Estaba nervioso al principio, me tomé un trago para animarme, después me relajé”, contó Diego, quien aclara que a pesar de tener ya definidas sus tarifas para realizar sus presentaciones, al momento de negociar con las interesadas “todos los valores son conversados”.

Si bien reconoce que en su primer evento estuvo, por momentos, bastante nervioso, aclara que su experiencia televisiva le permitió salir prontamente de su estado de ansiedad.

“Yo antes había hecho eventos gracias a la TV, entonces tengo algo de experiencia para animar. Era bien parecido a lo que he hecho antes”, reconoce Morrison, quien en este nuevo trabajo pudo constatar en primera persona la reacción de un grupo exclusivo de mujeres.

“Te puedo decir que son atrevidas en grupo y mucho más gritonas. No se pasaron tanto para la punta, pero estaban bien eufóricas. Yo lo pasé bien”, cuenta el exMekano, cuyo plan es seguir con este emprendimiento.