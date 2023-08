Paulina Urrutia asegura que su documental “La memoria infinita” ha sido un “sanador” regalo: “Las personas comparten conmigo mi pena”

Más allá del éxito que ha supuesto en Chile el lanzamiento del documental “La memoria infinita”, que desde su estreno del pasado jueves en las salas de cine nacionales ha sumado más de 56 mil espectadores, convirtiéndola en la cinta más vista en el país, para una de sus protagonistas, la actriz Paulina Urrutia, el documental se ha convertido en un “sanador regalo”.

La producción reseña el viaje emocional de la actriz junto a su esposo, el periodista Augusto Góngora, fallecido el pasado 19 de mayo a causa del Alzheimer que padecía desde 2014. Un proceso íntimo que Paulina reconoce en lun.com le ha permitido recibir el cariño y soporte de muchas personas que han vivido, vivirán o viven el mismo proceso suyo con un familiar aquejado por la enfermedad degenerativa.

La emoción de Paulina Urrutia

“Para mí todo esto ha sido un regalo, no hay otra forma de decirlo. Es una película que produce identificación con las personas a niveles muy profundos, creo que la gente se siente parte de ella por nuestra historia compartida. Y lo maravilloso que tiene la cinta es que ofrece la historia de vida y profesional de Augusto, que está muy ligada a la historia del país. Además tiene muchas lecturas posibles”, señala la actriz, quien ha sido testigo en ciertos eventos, como “conversatorios”, el impacto de la cinta.

“En conversatorios, la gente joven rescata la historia de amor. Me han dicho: ‘Yo quiero amar así, quiero ser amado así’. También tiene lecturas para la gente mayor, sobre lo que se viene hacia el futuro (...) la gente se ríe, se emociona, tal como pasa en la vida. Además, acá se habla de tal vez una de las enfermedades que provoca más miedo. Y resulta, que cuando la gente llega a verla, ese miedo se transforma en esperanza”, reflexiona.

“No hay nadie, no hay nadie en este país que me haya dicho después de ver el documental: ‘¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No debiste haberlo hecho’. Es algo absolutamente transversal, lo necesario, lo bueno que va a ser para ayudar a muchas familias que están pasando por algo parecido. Por otro lado, creo que existe una sensación, que se da justo en el contexto de la película y en un año tan especial para Chile, de recobrar nuestra memoria para sentirnos así parte de una historia en común”, indica Urrutia, quien sólo sabe de agradecimientos para quienes han visto el filme y que, en ciertas ocasiones, le han hecho saber de su apoyo a su dura experiencia.

“Como te dije antes, ha sido un regalo. Cada día en que salgo a la calle las personas me están dando ánimos, me dicen cosas, me besan y comparten conmigo mi pena (...) esta penita que me provoca echar tanto de menos a Augusto. En eso me acuerdo de lo lúdico, lo sabio y lo generoso que fue él. Ha sido tan bello este proceso. No he escuchado a nadie haciendo un mal comentario sobre el documental. Ha sido solamente recibir cariño, recibir empatía, porque siempre hay alguien que está viviendo lo mismo o ya lo vivió o prontamente va a estar a punto de vivirlo”, dice.