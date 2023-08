“¿Usted le pagó a alguien?”: Leo Rey recordó el fallido intento por librar de la alcoholemia tras choque

El cantante de cumbia Leo Rey recordó el episodio más polémico de su carrera musical, cuando una enfermera lo ayudó a cambiar las muestras de sangre, tras haber chocado bajo los efectos del alcohol. A raíz de esto, hizo su mea culpa confesando que fue “injustificable”, comentó en entrevista con “La Hora”.

“Injustificable de todas maneras y muy arrepentido de eso, porque no es responsable andar al volante bebido, podría haber pasado algo mucho más grave”, reflexionó en primera instancia.

“Debo reconocer que esa vez me había tomado un par de cervezas, y luego cuando se me detectó la presencia de alcohol me acordé de una persona que se me acercó y me dijo ‘tranquilo nada te va a pasar’. Es fue la punta para abrir un sumario… lamentablemente no es un recuerdo muy, porque muchas personas lo pasaron mal. Mucha gente tuvo que dejar su profesión”, fueron parte de sus palabras.

Según contó, la idea no surgió de él, puesto que al llegar al centro asistencial no se encontraba en todos sus cabales y fue otra persona quien le dijo que no se “preocupara”.

“‘Leito no se preocupe que nada le va a pasar’, eso fue lo que me acordé después, porque nunca tuve idea de qué pasó”, contó.

Fiscal descubrió la trampa

Pero, el problema llegó después. Luego que el resultado del examen arrojara cero alcohol. “¿Usted le pagó a alguien?, le preguntaron.

“Después me llega la citación con el fiscal, y él estaba muy serio, ni me pescó. Me dijo: usted ese día iba manejando, y el parte de Carabineros dice que usted tenía hálito alcohólico, y el examen de sangre arrojó cero, entonces aquí algo pasó. ¿Usted le pagó a alguien para que le cambiara la sangre? Porque si usted hizo eso, yo lo puedo meter preso”, le dijo el fiscal a Leo Rey.

Finalmente, reflexionó sobre el polémico momento, lamentando todas las personas que se vieron afectadas.

“No es un lindo recuerdo para mi, porque mucha gente lo pasó mal, quizá si yo hubiese cumplido con lo que tenía que hacer me hubieran suspendido la licencia”, comentó, agregando que “el sumario sacó a mucha gente de su profesión, que no pudo ejercer más”, sentenció.