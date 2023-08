Viralizan broma sin filtro a Karen Doggenweiler durante despacho en vivo: “Yo se que le gusta la ca…”

En el transcurso de este lunes, Karen Doggenweiler, conductora del programa matutino “Mucho Gusto”, protagonizó un hilarante momento en medio de una transmisión en vivo. Concretamente, el periodista Roberto Saa se trasladó hasta un establecimiento en Puerto Montt, perteneciente al icónico mercado tradicional de la ciudad, para evaluar la situación de las papas argentinas tras el aumento de precio de dicho tubérculo en Chile.

En ese preciso instante, el reportero se aproximó a una vendedora para analizar las alternativas que la gente estaba eligiendo como reemplazo de las papas. Fue en ese instante en que el periodista se encontró con una cómica locataria.

“Es bueno que las papas estén caras, así las verduras se venden más, debido a que ahora todos son vegetarianos, todos quieren algo más liviano”, comenzó señalando la comerciante.

“Es cierto”, afirmaron desde el estudio, donde se encontraban Karen Doggenweiler y José Antonio Neme.

“A Karen le gusta la callamp…”, agregó la vendedora, desatando risas en el estudio, mientras Roberto Saa la corregía: “Champiñones, champiñones”.

“A Karen le gusta la callampa”, insistió la mujer.

“Las grandes, sí, pero no tan grandes”, añadió Karen sin poder contener la risa.

“La callampa es la grande, los champiñones son los pequeños”, explicó la comerciante desde el mercado.

“Permiso, voy a leer el periódico”, indicó Neme, y se cubrió el rostro debido a que no podía dejar de reír.

“Estos son para rellenar, para la parrilla”, concluyó la vendedora.

Después de este divertido momento, fue la propia presentadora compartió el video en su cuenta de Instagram, el cual rápidamente se volvió viral y generó numerosos comentarios que elogiaban su buen sentido del humor.

“Karen Silvia no le teme al éxito”, “Karen, me hiciste reír, eres auténtica y única”, “Karen, te representas a ti misma”, “Es imposible no verlo cinco veces seguidas y seguir riendo”, “Me alegraron el día”, “Señora, por favor, un poco de respeto por Karen jaja”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Revisa el momento a continuación: