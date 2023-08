“Es una sensación bien extraña”: Nataly Chilet responde a rumores de despido en TV+

La periodista de TV+ Nataly Chilet salió al paso de los rumores de despido que Daniel Fuenzalida comentó en el programa Me Late, donde señaló que hay “un terremoto” al interior del canal y rodarán cabezas.

“Por estos días se le estaría comunicando la noticia a Nataly Chilet que ya no pertenece a TV+”, aseguró el exHuevo.

Ante esto, la exMiss Chile, conductora del programa “Los secretos de...”, contó a Publimetro que “no me han despedido. Es una sensación bien extraña que la prensa confirme tu despido y tú no sepas, pero a mí no se me ha dicho nada con respecto al despido y tampoco se me ha dicho que no sigo en el canal”.

“Me imagino que cuando me vayan a despedir, me avisarán a mí primero”, reveló.

Respecto al ambiente en TV+, ante las especulaciones que se acaba “Sígueme y te sigo”, lo definió de una manera muy particular.

“El ambiente está como si lo estuviera dirigiendo Quentin Tarantino. Solo te voy a decir que ha hecho varias películas de suspenso, acción y terror, entre otras”, explicó, dando a entender que habrían una serie de emociones.

En relación a la supuesta llegada de Pamela Díaz, contó que sería un buen elemento.

“Me encantaría, ella es una persona mediática, entretenida y sin duda puede ser un aporte. Me cae bien y feliz de encontrármela en el canal”.

Además, Chilet recalcó los logros alcanzados con su programa “Los secretos de...”.

“Nos ha ido bien, hemos salido entre lo más visto del canal...Llegamos hace poco a los 100 capítulos y el programa se ha ido desarrollando”.

“Y como profesional el poder investigar sobre la vida de cien artistas tantos locales e internacionales ha sido entretenido y un gran desarrollo. Además me siento orgullosa de haber podido rendirle tributo a tantos notables artistas chilenos que se merecen el reconocimiento de los medios”, sentenció.