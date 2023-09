Seguidores de Gran Hermano dejaron al descubierto la mentira que le dijo Mónica a Constanza: “Yo nunca he…”

En un episodio reciente de Gran Hermano Chile, Mónica Ramos realizó un particular comentario a Constanza Capelli que sorprendió a los seguidores del programa. Durante una conversación con Coni, Mónica afirmó categóricamente: “Yo no quiero que se vaya ninguno de mi pieza”. Esta declaración apuntaba a mantener la armonía en su grupo de convivencia, compuesto por Coni, Rai y Pincoya.

Sin embargo, lo que hizo que esta afirmación llamara la atención fue los dichos que agregó después: “Creo que ya sería lo último que me tocara votar por alguno de nosotros, pero no quiero. Nunca he votado (por uno de la pieza)”. Esta afirmación suscitó una reacción inmediata por parte de los seguidores del programa, quienes recordaron que Mónica había votado en contra de Coni al menos una vez antes.

Que mentirosa, más mentirosa es Mónica, si se hace la weona no más, le miente en la cara a la Cony diciendole q nunca a votado x ella, q rabia #GranHermanoCHV #TheLulosShow #LaResistencia pic.twitter.com/7y8uwkOmfE — Marle (@marle_cn) September 1, 2023

La reacción de Coni ante la declaración de Mónica fue tranquila, enfatizando la unidad del grupo como compañeros de habitación. Sin embargo, advirtió a Mónica que, en caso de compartir la pieza con otros participantes, se daría cuenta de lo valiosos que son sus actuales compañeros.

La declaración de Mónica, que algunos han considerado como una “mentira piadosa”, dejó a los fanáticos del programa cuestionando la sinceridad de sus palabras y su compromiso con sus compañeros de pieza.