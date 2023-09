“Una víctima”: Junior Playboy exculpó a José Miguel Viñuela por recordada “humillación” en programa de TV

Junior Playboy, fue uno de los invitados estelares al programa nocturno “El Purgatorio”, el ex chico reality participó junto al animador José Miguel Viñuela. En esta instancia recordaron un polémico incidente que ocurrió en el programa Juga2 de TVN en 2013. En este episodio, Junior Playboy se vio envuelto en una situación incómoda, donde tuvo que oler un trasero y adivinar de qué se trataba, provocando risas en el estudio.

Visiblemente molesto, Junior Playboy abandonó el set del programa, afirmando ser una víctima de la broma de mal gusto y acusando a Viñuela de haberse “pasado”. Esta controversia resurgió recientemente cuando Junior Playboy fue confirmado como el primer participante de la serie de realidad “Tierra Brava” en 2020. En ese momento, incluso anunció su intención de emprender acciones legales contra José Miguel Viñuela, recordando además el incidente del corte de pelo a un camarógrafo en el programa “Mucho Gusto”.

Durante un cara a cara en el estelar de Canal 13, Junior Playboy se enfrentó a Viñuela y declaró: “Yo también soy una víctima. TVN me destrozó la vida”. Sin embargo, en un sorprendente gesto de reconciliación, Junior se acercó a Viñuela y declaró: “Acércate, no te voy a lastimar. Han pasado varios años... te disculpo, tú no eres culpable”.

Viñuela, agradecido por el gesto de Junior, bromeó sobre una supuesta visión que había tenido de él, poniendo fin a una década de conflicto.