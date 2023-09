“Deja de hacerte la cínica”: Se filtra feroz pelea entre Fran Maira y Cony Capelli en “Gran Hermano”

Ignacia Michelson está dejando la grande en “Gran Hermano”, puesto que la nueva participante le paró los caros a Francisca Maira y también le comentó a Cony Capelli que la rubia andaba hablando de ella a sus espaldas.

Así lo dejaron ver las redes sociales, en donde se han filtrado diversos extractos de la transmisión de Pluto TV, en donde se ve como la joven de 23 año le dice a la bailarina: “Tú y yo vamos a conversar más tarde”.

Acto seguido, se puede escuchar la fuerte y acalorada discusión que llevan las participantes, esto mientras las cámaras enfocan a Hans Valdés afeitándose.

“Tus amigos no te creen, nadie te cree (...) Eres una persona traidora, desleal”, se escucha gritar a Constanza Capelli, quien tiene un romance con Raimundo Cerda, hombre que coqueteaba con Francisca Maira al inicio del programa.

“Yo no he hablado de ti”, se defendió Fran Maira, cosa que no es totalmente cierta puesto que mientras estaban en la prueba del líder, la rubia habló pestes de Constanza.

“¿No has hablado de mí? Deja de hacerte la cínica”, le dijo la bailarina.

Eso sí, varios de los registros que se han subido a las diversas plataformas se han borrado, puesto que la pelea se mostrará en el capítulo de hoy, domingo 3 de septiembre.