Golazo farandulero: Filtran que Naya Fácil será parte de ‘Tierra Brava’

‘Tierra Brava’ estaría dando el batatazo farandulero al reclutar a Nayadeth Neculhueque, el nombre real de la influencer conocida como Naya Fácil.

Según dio a conocer La Hora, el nuevo reality de Canal 13 ya tendría entre sus filas a la ex productora de contenido para adultos. Recordemos que la musa de los facilines ganó fama por sus inicios en la pornografía, que ella misma no tuvo problemas en admitir que hizo “por necesidad”.

“Vendí contenido por necesidad más que nada. No sabía qué hacer con mi vida, no me sentía cómoda y uno siempre se va por lo más fácil. Y a mí me gusta lo fácil. Yo no soy como esas personas que dicen ‘pucha, a mí me gusta sacrificarme’. Yo le digo siempre a mis seguidores: si a mí se me presenta una oportunidad fácil, a mí me gusta”, lanzó en su momento según el medio mencionado.

Ese pasado triple X Naya Fácil lo cambió por el de una próspera influencer, que factura varios ceros como embajadora de marcas a través de Instagram. De hecho, la celebridad posee 1,4 millón de seguidores en la red social de la camarita, que siguen sus locuras y operaciones estéticas.

Incluso en varias páginas de chismes de redes sociales dan por firmado que Naya Fácil compartirá encierro con Pamela Díaz en octubre.

Si es verdad que la Naya Fácil entra a #TierraBrava13 le digo ADIÓS a @GranhermanoCH23 pic.twitter.com/5cNu6HyasZ — Katherinne Providell 💚 (@Katherinnecpv) September 4, 2023

¿Por cuánto dinero?

Por ahora solo queda que el canal confirme oficialmente la noticia. Pese a ello, muchos ya están especulando cuánto dinero exigió Naya Fácil a la producción de Tierra Brava, que se estrenará en pantalla sí o sí durante octubre en el prime.

Su nombre se suma al de Miguelito, otra de las celebridades que también suena fuerte para llegar a competir el nuevo reality show chileno.