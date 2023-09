“Y no veo el reality”: Tarotista predijo fuertes peleas de ‘Gran Hermano’ una semana antes que ocurrieran

“Discutirá con un hombre que creía de confianza” aseguraba el tarotista Braulio Canelo sobre Coni de ‘Gran Hermano’, en un video de Tiktok que subió a esa red social el dia 23 de agosto. Su predicción la realizó una semana antes de que la muchacha se peleara fuertemente con Raimundo Cerda dentro de la casa estudio.

Por lo mismo, sus seguidores quedaron impactados cuando le achuntó al evento que nadie se esperaba, porque en esos momentos, la mejor amiga del perro Bigote andaba de lo más cocoroca con el musculoso del reality chileno y el fin de semana que recién pasó les faltó poco para tirarse del pelo mutuamente a punta de gritos.

Pero su increíble don paranormal fue ratificado una vez más, cuando el día 24 de agosto, habló en detalle sobre una nueva pelea de La Pincoya, quien como todos sabemos casi llegó a los golpes con Fran Maira, tras decirse de todo en el reality.

La pelea entre ambas también ocurrió una semana después de que el Tarotista oriundo de Calama predijera la situación. Por lo mismo, los cibernautas lo empezaron a contactar y cada día le hacen más preguntas sobre el futuro del reality de moda que los tiene comiéndose las uñas por saber qué pasará.

¿Realmente ve el futuro?

Desde Publimetro contactamos a Braulio, dueño de la cuenta de Tik Tok @mundomisterios2, y nos contó que no es primera vez que acierta a los designios de los integrantes de un reality. De hecho, le achuntó certeramente al ganador del conocido show “La casa de los famosos”.

“Empecé a predecir cosas de los reality con La Casa de los Famosos de México, donde ganó Wendy Guevara y dentro de los videos de TikTok indico que sí gana. Por ese video empezó mucha gente a escribirme que querían saber el tema de Gran Hermano Chile”, parte comentándonos.

Además, aseguró que “yo no veía el Reality (Gran Hermano) en verdad, incluso no lo veo, solamente predigo las cosas que la gente me va preguntando. Por ejemplo me preguntan por Coni y Rai, qué pasará, y los veo, pero yo el reality no lo sigo mucho”.

“Empecé con el primer video que fue Coni, me preguntaron si va a ganar o no, ahí dije lo que iba pasar con ella y con los integrantes. Luego el tema de Pincoya, y lo que dije fue que ella iba a salvarse del tema de la eliminación, pero no se ve en la final”, lanzó.

De todas maneras, llamó a la calma a los fans de la chilota, porque “En ese momento ella no se ve en la final, porque el destino de ella todavía no está marcado. De hecho el destino de nosotros va cambiando cada dos a tres días”.