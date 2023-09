“Me dejó plantada, se fue con otra de viaje”: Cony Capelli reveló nuevos detalles sobre su relación con Jorge Valdivia

Constanza Capelli sigue dando que hablar y esta vez por su relación con Jorge Valdivia. La joven participante de “Gran Hermano” reveló detalles de algunos de sus encuentros con el futbolista, y también cómo fue la supuesta venganza de Daniela Aránguiz al jugador, esto tras darse a conocer su romance con Maite Orisini.

El relato se dio durante una conversación con Jennifer Galvirini e Ignacia Michelson, en donde la bailarina explicó que luego de que exjugador se separara de la exchica “Mekano”: “Él se fue a vivir a un hotel, porque ella lo cachó en una ‘maniobra’” y se separaron”, señaló.

“Nosotros nos conocimos justo en esa etapa, pero él estaba solo”, aseguró Capelli.

“Después pasó una hue… me dejo plantada, se fue con otra de viaje (…) Al final yo ahí dije, no. No me puedes hacer esta wea”, recuerda.

La venganza de Aránguiz

Según las palabras de la joven de 27 años, ella habría conversado con Valdivia días antes de haber ingresado a “Gran Hermano”, en donde hablaron sobre su nueva relación con la diputada y la acción que realizó Daniela al enterarse de su marido le estaba siendo infiel.

En esa línea, la jugadora reveló la sorpresa que el Mago encontró en su habitación de hotel luego de volver su romántico viaje.

“Estaba todo cagado, vomitada y cagada la cama, y cuando abre el congelador, estaban sus calzoncillos amarrados”, expuso.

“(Daniela) publicó una foto de los calzones de la Maite, sucios (…) Quedó la caga, fue heavy”, concluyó.