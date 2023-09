“Me sacaste a mi hijo conche...”: Pincoya explotó con Francisca ante polémica frase en Gran Hermano

Una intensa pelea entre Francisca Maira y Jennifer Galvarini estuvo a milímetros de pasar a los golpes en Gran Hermano. Todo partió cuando Pincoya criticó a la rubia y al programa porque “acá todos son amigos”. Dando a entender, que la gran mayoría se conocía de afuera del reality.

Ahí, Fran respondió en un tono despectivo y clasista contra la representante de Chiloé y la provocó diciéndole que afuera del reality no tendría futuro.

“Oye, Pincoya no me huei a mí, ya te dije ya. A mí no, al resto sí. Ridícula. Te da miedo salir para afuera, tenís que puro hacer show. Yo me voy feliz mañana, porque tengo futuro. Te cagai de miedo por irte, porque no tenís pega nicagando afuera”.

Además, le reiteró “te cagai de miedo, porque afuera te vai a ir como el pic. Ojalá te quedes, porque va a ser la oportunidad de tu vida”.

Tras eso, Pincoya regresó del dormitorio al comedor y se puso frente a Francisca y comenzaron a gritarse mutuamente, momento cuando explotó y tuvo que se agarrada por Ignacia Michelson para que no golpeara a “Fernanda” (como la llama el público), quien abría los brazos esperando a recibir un golpe y provocar la expulsión de la participante más querida por el público.

Según comentarios en Twitter, Francisca habría emitido comentarios contra el hijo de Jennifer, lo que la hizo explotar.

“Me voy a ir de esta casa porque tengo futuro, no como vo’ hueona que no tenía pega...estás aquí por tu cagá de hijo”, le habría gritado, aunque fue cortado por la producción.

Solo se alcanza a escuchar “me sacaste mi hijo conche...”. Posteriormente, Constanza se fue a los gritos contra Raimundo, porque lo encontró desleal por no defenderlas.

Finalmente, el público hizo justicia en favor de su jugadora favorita y eliminó a Francisca, quien estaba en placa junto a Pincoya y Raimundo.