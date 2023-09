“Ojalá se metan conmigo, porque no lo van a pasar bien”: Pamela Díaz la tiene clara a semanas de entrar a “Tierra Brava”

Pamela Díaz fue parte de “La Granja VIP”. “Yo creo que es el mejor reality que se hizo en Canal 13. Aunque duré 4 días, fue una experiencia muy interesante, y mi apodo lo sigo ocupando hasta el día de hoy”, admite ahora la última confirmada a “Tierra Brava”.

Luego de volver a encerrarse cuatro años después en “1910″, tuvo su última incursión en el género en 2012 con “Pareja Perfecta”. Y ahora, tras una larga espera, la “Fiera” al fin dijo este domingo que sí ingresará al nuevo reality de Canal 13.

“Yo creo que me llamaron porque soy única y puedo abarcar desde la belleza, hasta la simpatía, la risa y generar un contenido interesante, hasta hacer una discusión, una pelea y tensión. Porque, como todos los que entran al reality, sé hacer tele”, manifiesta Pamela, agregando que mucho ha cambiado desde su última vez en un encierro.

“Estoy mucho mejor ahora que hace 11 años. Ha pasado mucho tiempo, ya tengo 42 años, tengo hijos grandes. Hoy vengo de una forma más madura y entretenida, me imagino que estoy un poco más madura. Mi faceta hoy es pasarlo bien, divertirme, tener buena onda, reírnos, pero obviamente tengo un lado que todos conocen bien”, comenta.

Actualmente abocada a su canal de YouTube, Pamela asegura que ha tenido otros ofrecimientos de ingresar a realities en los últimos años, pero las ha rechazado. “He tenido incluso ofertas para irme afuera, pero tengo hijos y no me puedo mover para cualquier lado. Además con el tiempo, luego de que armé este cuento digital con mi canal de YouTube, no necesito de la tele. Pero me gusta el formato reality, me sale fácil. Y de todas maneras, éste es el reality que más me acomoda”, sostiene.

Acerca de su rol en el reality, Pamela asegura que viene a “aportar alegría, buena onda, pasarlo bien, que todos se mueran de la risa cuando me pasen cosas. Y mi fuerte para la competencia es la estrategia, armar grupos”. Además, dice que, a diferencia de sus anteriores incursiones en realities, esta vez tiene más ambición de triunfo.

“Es primera vez que yo creo que puedo ganar algo, porque siempre salgo segunda en todo. Estoy muy involucrada y me gusta, además estoy entrenando mucho, hago deporte todos los días y corro mucho, soy la Pedro Astorga de este reality. Estoy en un gran momento física y psicológicamente, entonces con una buena estrategia lo puedo lograr”, promete.

Consultada sobre si espera tener alguna polémica en el encierro, Pamela es cautelosa. “Yo creo que me voy a comportar bien, aunque tengo cada vez menos tolerancia. Hoy estoy escogiendo con quién discutir, a quién responderle, y si alguien se quiere meter conmigo es problema de ellos. Ojalá se metan conmigo, porque no lo van a pasar bien. Sería entretenido eso, porque va a hacer que despierte la ‘Fiera’”, amenaza.

Pamela Díaz Instagram Canal 13

Sobre sus compañeros de encierro, entre los cuales se encontrarán los ya anunciados Eva Gómez y Junior Playboy, Pamela dice conocerlos bien. “Todos los que entramos somos personajes bastante fuertes, cada uno con nuestro carácter, y para nosotros estar en un reality no es ir a trabajar sino ser nosotros mismos todos los días. En lo personal no me interesa hacerme amiga de nadie, tengo suficiente con mis amigos. Ellos van a ser compañeros de trabajo. Por ejemplo, con Junior nunca me llevé bien, y no sé si me voy a llevar bien ahora. Pero me imagino que está más maduro ahora y espero que salga mejor”, comenta.

Acerca del formato de “Tierra Brava”, que se ambientará en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscilará entre la modernidad y la escasez, Pamela, oriunda de Puerto Varas, dice no tener problemas con lo rural, pero sí con los animales. “Tengo una relación nula con los animales, todos, desde una paloma hasta una vaca. Siempre les tengo miedo y siento que me van a atacar, debe ser porque cuando chica una vez me atacó una gallina y me quedé traumada. No puedo estar cerca ni de un chihuahua”, admite.

Y finalmente, en cuanto a su vida sentimental, la “Fiera”, recientemente separada del animador Jean Philippe Cretton, dice no hacerse ilusiones, aunque no descarta nada. “Entro soltera y no tengo la idea de encontrar el amor, pero si lo paso bien, me hacen cariño y me gusta, bacán”, asegura.