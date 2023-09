“Yo doy órdenes”: Viralizan amenazantes mensajes de Francisca de Gran Hermano a otra mujer

La última eliminada de Gran Hermano, Francisca Maira, sigue en el ojo del huracán tras su enfrentamiento con Jennifer Galvarini, el cual casi termina a los golpes. Esto, porque ahora se filtraron los mensajes que habría enviado a una mujer, amenazándola de enviarle matones.

“Una mina está funando a la Fran con pruebas reales que es una matona que amenaza con dar órdenes y enviar a sus “amigos” por q a esta mina descubrió la real pega de la Fran, la pyme de lencería es solo una fachada #TheLulosShow”, escribió un tuitero compartiendo un video con la conversación, donde se escucha la voz de la exparticipante del reality de CHV.

En el audio se la escucha decir “me da lo mismo lo que tu digai, pero ya me aburriste. Solo te estoy diciendo eso”.

Previamente, le había escrito “te voy a cagar. Veamos si te ríes después. Naomi?...Tengo todos tus datos. Dirección, etc. Así que sigue weando”.

Luego, en los otros mensajes escritos se lee “ya cagaron lindas. Antes de wear a alguien ve bien quién es, porque puedes salir perdiendo por mil. En este caso, yo no me esfuerzo linda, yo doy órdenes nomás. Así que ahí vamos a ver qué tan choris son”.

Esa frase no dejó indiferente a la mujer aludida, quien entendió perfectamente a qué se refería el intimidatorio mensaje.

“Órdenes? Weona qué estay hablando. Sé más de lo que quisiera saber sobre ti. Pero no quiero tocar tus temas delicados a nivel familiar. Y a diferencia tuya yo si te puedo hacer a mí no me amenaces y no metas a más personas en esto”, le respondió.

Según explicaron la molestia de Francisca fue porque “supuestamente yo hablaba mal de ella con unas amigas, porque conocíamos a su ex Mike Singer. Y claro, fue porque nosotros cachábamos la pega de la Fran y cuando una persona x que estuvo en la conversación que tuvimos, fue y le contó que nosotras sabíamos y se emputeció...y ahí me amenazó con mandarme amiguitos”.