“A uno le ven la cara de hueo...”: Pincoya rompe en llanto tras fuertes enfrentamientos con Raimundo y Fran en “Gran Hermano”

Jennifer Galvirini, más conocida como la Pincoya en “Gran Hermano”, no pudo aguantar el llanto y se quebró al hablar sobre las polémicas que protagonizó junto a Fran Maira y Raimundo Cerda.

El emotivo momento se vivió mientras la chilota estaba hablando con Fede y Cony, en donde lamentó que el argentino conociera esa versión de ella en sus primeros días.

“Yo no soy penca, apréndeme a conocer, tengo muchas historias lindas para contar. Por último, si yo tengo que partir de acá, no sea tan penca”, partió señalando.

Sobre la pelea con la rubia, Jennifer explicó que: “Estoy segura de que independiente de lo que haya sucedido, es muy probable y yo te lo doy firmado, que cuando salga de acá, a lo mejor no la voy a ver al tiro, a lo mejor nos vamos a encontrar en una situación, no vamos a ser las grandes amigas, va a haber un trato cordial, va a ser así, yo sé que sí”.

“Nosotros pasamos cosas muy bacanes y ella lo sabe. Y si nos calentamos el ánimo porque pasa, pero es eso”, sostuvo.

En cuanto a Rai, la oriunda de Chiloé afirmó que esta situación si le dolió. “Más pena me da, porque yo a este cabro cul** le tengo cariño, pero tengo pena. Porque siento que me mintió”.

“Yo no lloro nunca, pero me da rabia. Quería sacarle la mierda, estaba emputecida porque a uno le ven la cara de hueo**. Soy así, dejo de comer para darle a ellos. Todos me mandan a placa porque me tienen un odio pario, no haya como sacarme de acá”, expresó entre el llanto.

¿Por qué entró Pincoya al reality?

En la misma conversación, Jennifer reveló cuál fue su motivación para entrar a “Gran Hermano”.

“Yo no vine a ganar esta hueá y te soy muy sincera, muy sincera, a mí no me interesan sus lucas. Yo lo único que quería era sentarme con una hueo** más linda, modelo y tomarme una foto, nada más, porque vengo de una isla, porque soy más pobre”, precisó.

En la misma línea, explicó que “porque en la isla compartimos todas nuestras cosas, porque yo me puedo pelear hoy día contigo, pero si te veo cayendo voy a ser la primera que te voy a dar la mano. Entonces obvio que me enojo, obvio que yo lloro y lamento que nos hayamos conocido este fin de semana en esta hueá”.

Finalmente, la chilota reconoció que “yo cometo errores como cualquiera, pero no soy una hueo** malintencionada, pero acá estoy y yo vine a vivir otra cosa”.