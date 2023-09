“Esto me causa angustia”: modelo chilena denunció que una mujer la suplantó para llevarse gratis un vestido de una tienda

La modelo chilena Gabriela Fuentes detalló este martes el traumático episodio que sufrió hace pocos días cuando una mujer desconocida la suplantó en una tienda de vestuario para conseguir el canje gratuito de un vestido de noche.

Un angustioso episodio, relató la modelo de la reconocida agencia Elite en conversación con lun.com, debido a que la usurpadora incluso dejó como contacto en la tienda el número telefónico real de Gabriela.

El drama de la modelo chilena

“Según me dijo una amiga, la dueña de una tienda en Vitacura le había contado que yo me había llevado un vestido sin pagar a cambio de un canje. ¡Pero yo no conozco ese local y jamás pediría un producto!”, inicia Gabriela, quien quedó tan afectada con el hecho que, inmediatamente supo del incidente, publicó una larga explicación en su cuenta oficial de Instagram.

“La verdad es que todo esto me causa angustia, me sentí muy vulnerada”, señaló la modelo, quien en su red social (@GabiFBaettig) suma más de 53 seguidores, y que tras el hecho, aparte de contactarse con la dueña del local para aclarar la situación, a las pocas horas presentó una denuncia ante la policía por el delito de suplantación.

“Al saber lo que pasó, llamé a la dueña de la tienda y le expliqué que no había estado nunca allí. Ahí me contó que había llegado una mujer, había seleccionado un vestido de noche a cambio de un canje, es decir mencionar el lugar en sus redes sociales. Ella se presentó como la modelo e influencer Gabriela Fuentes, usando un tono de superioridad que yo jamás ocuparía. Fue atendida por una vendedora y ella llamó a la dueña que dio la autorización”, relató Gabriela, quien asevera que la otra mujer pudo concretar el delito debido a su parecido físico con ella.

Gabriel Fuentes realizó la denuncia en sus redes sociales y un medio de circulación nacional. Fuente: Instagram @gabifbaettig.

“La vendedora me dijo que era similar: alta, delgada y con pelo castaño. (Las cámaras) no grabaron ese momento. Dijeron que empiezan a guardar imágenes sólo cuando se dispara la alarma”, contó.

“La tienda ya reconoció que había cometido un error. A mí me preocupa mucho que alguien ande por la ciudad y pueda estafar a otras empresas. Me gustaría alertar a otras marcas sobre esto”, señaló Gabriela.

“Cuando colaboro con una marca, ellos me contactan. Al reunirnos, siempre sé quién me va a atender. Todo es muy ordenado, no de la forma en que ocurrió este incidente”, finalizó.

