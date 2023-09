“Tampoco era todos los días”: Francisca aclara relación que tenía con Raimundo antes de Gran Hermano

La última eliminada de Gran Hermano, Francisca Maira, aclaró cuál era la relación de más que amigos que tuvo con Raimundo Cerda antes de ingresar al reality de CHV, reconociendo que se conocen hace varios años y que, incluso, intimaron poco antes de viajar a la casa estudio en Argentina, tal como lo contó al interior del encierro.

“Yo ya estuve con él afuera. Hace varios años que lo conozco (pero) nunca he sentido nada por él ni él por mí. Siempre hubo este coqueteo, pero hasta ahí”, señaló tras su salida del reality, aclarando que nunca hubo sentimientos involucrados.

[ “Quizás a muchos le va a dar rabia”: Arturo Longton mostró millonario premio jugando en línea ]

Respecto a la última vez que tuvieron intimidad, señaló que fue precisamente poco antes de viajar a Argentina.

“Fue poquito antes de entrar al reality. Tampoco era todo los días, para nada. De hecho, la mayoría de las veces que nos juntábamos era para conversar. Él siempre me admiraba mucho, porque me fui súper chiquitita de mi casa y he logrado muchas cosas a mi corta edad y él siempre me admiró mucho por eso”, señaló, dejando en claro que a él le interesaban otras cosas de ella,

“Le interesa juntarse conmigo, porque siempre tengo proyectos, negocios, siempre viendo como crecer. Y nos juntábamos a conversar esos temas acá en Santiago y de verdad éramos amigos. Sí lo pasamos bien, no te voy a mentir, pero siempre fue amistad, nunca nada amoroso”, aclaró.

Aunque de igual forma le puso nota de uno al diez en cuanto al tema sexual.

“Diez, diez, obvio”, cerró Francisca Maira en entrevista con Publimetro.