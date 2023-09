“Todo mal con este falso cocinero”: Yann Yvin hizo pebre a Rubén de “Gran Hermano” tras cocer las papas en aceite y agua

El chef francés, Yann Yvin, se unió a las críticas de los usuarios en redes sociales en contra de Rubén de “Gran Hermano”, esto luego de ver cómo preparó uno de los alimentos.

Recordemos que hace unos días, el participante llamó la atención de los cibernautas por su singular técnica: coció papas con agua y (bastante) aceite.

En este contexto, es donde el profesional de la cocina dio su opinión con respecto a esta situación, asegurando que “es una incoherencia poner aceite en el agua cuando vas a cocinar una papa. No, es realmente una tontería, de verdad”, lanzó enfático en una conversación con Página 7.

“No sabe absolutamente nada, no se pone aceite en el agua para cocinar papas, porque tiene mucho almidón y la idea es justamente que el almidón se ‘limpie’ con el agua. Entonces, si le pones aceite, no puede hacer su ciclo normal”, agregó el francés.

Asimismo, Yann Yvin aseguró que “por eso las cosas se hacen de una manera y no de otra. Todo mal con este falso cocinero”, le dijo.

Por último, el chef utilizó la frase que lo hizo famoso en el programa gastronómico de Canal 13: “Es una técnica de miegda (sic)”, manifestó en serio, pero bromeando con su acento.