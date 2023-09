¿De dónde salió la oveja?: Fran Maira de Gran Hermano reveló cómo surgió su famosa muletilla

La última eliminada de Gran Hermano, Francisca Maira, desclasificó de cómo surgió la idea de imitar el sonido de una oveja, muletilla que sorprendió al interior del reality y que, incluso, fue aludida en el comercial del próximo reality de Cana 13, “Tierra Brava”, donde se jactaron de tener “ovejas de verdad”.

Fue tras su salida del encierro que la rubia (por fuerza mayor, luego que en la peluquería le quemaran el pelo), contó a Publimetro cuándo adoptó el sonido “¡Beeeee!” como parte de su sello.

“La oveja la hago desde hace muchos años, desde que estaba en el colegio. La hacía con una amiga, que le salía mejor que yo y de ahí siempre lo hacía”.

Según contó, el sonido siempre sorprendía a la gente, puesto que no esperaban ver a una rubia tan “despampanante”, imitando a un ovino.

“Llego a un lugar y hago la oveja y todos quedan como...inesperado que una rucia tan guapa como yo haga una oveja”, contó sin falsa humildad.

Fran Maira y su sonido de oveja “¡Beeeee!”

Si bien, señala que no se inspiró en nada en especial, fue simplemente “el sonido animal que me salía perfecto, entonces lo empecé a hacer. Me salió de la matriz”, cerró con el típico sonido.

Pero, a pesar de lo absurdo que pudiese parecer, su muletilla traspasó los canales y Canal 13 le hizo un guiño en el comercial de su próximo reality “Tierra Brava”, jactándose que ellos tendrán “ovejas de verdad”.

Ante esto, Francisca, como toda una empresaria pidió sus derechos de autor.

“No puede ser. Lo debería patentar. Me deja sorprendida, la verdad. Me parece bien, pero debería cobrar por eso”. bromeó.

De igual forma, reconoció que “me parece bien, qué orgullo”, agradeció.