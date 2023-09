“Se hace la víctima”: Chiqui Aguayo respondió a José Miguel Viñuela tras criticar su rutina humorística de ‘El Purgatorio’

En el programa que Canal 13 emite por redes sociales, ¿Qué es de tu Live?, la comediante Chiqui Aguayo se refirió a las palabras de José MIguel Viñuela, quien criticó las bromas sobre él que realizó la comediante en El Purgatorio, programa donde el animador de TV+ fue invitado a participar.

En esa oportunidad, Chiqui Aguayo y Luis Slimming hicieron una rutina basada en los problemas de conocimiento público que ha tenido el ex animador de Mucho Gusto. Nos referimos a -por ejemplo- el polémico corte de pelo que realizó a un camarógrafo y los problemas financieros que enfrentó luego de ser estafado por Alberto Chan.

Como invitada del programa de Instagram, a Chiqui Aguayo le preguntaron varias cosas entre ellas le consultaron si si tuviese que enviar al infierno a una de las personas que ganaron el paraíso en los anteriores programas de El Purgatorio, “¿a quién sería?. ¿Anita Alvarado, Daniella Campos, Pamela Díaz, Daniel Fuenzalida o José Miguel Viñuela?”, le consultó la animadora del espacio.

“No es un tema superado para él”

Luego que le preguntaran por directamente este asunto, la humorista no dudó en mandar a Viñuela con Satanás, porque respondió al instante: “A José Miguel Viñuela, porque anda pelando, se hace la víctima”.

Luego aseguró que “sabes que a la Daniela la sacaría de infierno y la mandaría al cielo, es chora la Daniela me cae bien”.

Tras bromear un poco con las críticas de Viñuela, aseguró que “igual con el Lucho (Slimming) revisamos la rutina, nosotros en el fondo hacemos los chistes en base a todas las cosas públicas tuyas”, explicó.

Luego desarrolló una teoría del por qué Viñuela se habría enojado con ellos, pensando en que esos temas que ellos tocan en sus rutinas puede que haya “gente que lo tiene más solucionados que otras”.

“Ponte tú, al Huevo Fuenzalida, que le dimos harto con su pasado de drogas, estaba muy muerto de la risa. Tú ves esa rutina y es un agrado, él estaba disfrutando mucho, porque para él yo siento que es algo superado”, agregó.

“Entonces, creo que para el Jose no está superado lo del tema del corte de pelo, lo de Chan. Como que no es un tema superado para él, no lo tomó con tanto humor”, recordó.

“Quizás en cinco años más se podría reír un poco más”, pensó y agregó que “él está en todo su derecho de opinar que somos fome y lo que él quiera, el humor es subjetivo”, finalizó.