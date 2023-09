“Tienes que decirle a las chicas para que no se mal acostumbren”: Rubén le dio un cuestionable consejo a Fede en “Gran Hermano”

Esta semana, Rubén Gutiérrez llamó la atención por dar un curioso consejo sobre las tareas que deben hacer los participantes de “Gran Hermano”.

Todo ocurrió cuando el excarabinero, Scarlette y Fede se encontraban en la cocina, cada uno realizando actividades.

“Yo los vivo criticando (…) No me gusta, porque no aceptan críticas, se frustran. Tienen que mejorar el temple”, señaló de entrada el oriundo de Yungay sobre sus compañeros y las indicaciones que él da en la cocina.

“Yo lo que haga, te lo comes”, indicó la nueva participante. “Si le echas crema, no. Me da gastritis, es horrible, es un día perdido y mi salud está primero. Un poco de leche te puedo aceptar, pese a que me hincha”, le respondió el jugador.

Recordemos que hace unos días, Rubén no comió el plato que preparó Constanza Capelli, ya que la bailarina le echó crema a la preparación.

En ese momento, es donde el participante lanzó el cuestionable comentario: “Gracias ‘Fede’ por lavar la loza, tienes que decirle a las chicas que no se malacostumbren”, le dijo.

“Esto lo hago pa’ divertirme”, respondió el argentino entre risas. “Bueno, después de una semana no va a ser divertido”, le aseguró el supuesto cocinero de “Gran Hermano”.

Te podría interesar: https://www.publimetro.cl/entretenimiento/2023/09/02/cuando-crei-haberlo-visto-todo-seguidores-de-gran-hermano-criticaron-a-participante-por-cocer-papas-en-agua-con-aceite/