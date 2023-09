“A veces no hay oportunidad”: Gino Costa trató de explicar el poco recambio televisivo de los canales

“¿Se sienten parte del recambio televisivo?”, les consultó la cantante y animadora Fran Sfeir a sus dos invitados de este sábado 9 de septiembre, la periodista Claudia Salas y el animador de TVN, Gino Costa.

“Lo encuentro injusto para nosotros”, dijo de inmediaro el actual conductor de “Hoy Se Habla”. “El recambio se tiene que dar todos en conjunto. Hay que tener una jefatura que confíe en este recambio y que esté dispuesta a asumir un riesgo”, aseguró el oriundo de Viña del Mar, quien en todo momento fue apoyado por Claudia Salas, la periodista de prensa que hace unos meses estaba en Mega.

“He escuchado varias veces que no hay recambio. No. A veces no está la oportunidad”, dijo Costa, quien hasta febrero de este año fue animador del “Buenos Días a Todos”, en dupla con Yamila Reyna, mes en que el matinal de TVN fue muy competitivo, ganándole en rating en dos ocasiones a “Tu Día” de Canal 13 y al “Mucho Gusto” en cuatro de las seis jornadas del pasado Festival de Viña del Mar.

“Sin Culpa”

Este será el segundo capítulo de la tercera temporada de “Sin Culpa”, que se podrá ver el próximo sábado a las 22.30 hrs. por las pantallas de TV+ tuvo de todo.

En la oportunidad, Claudia Salas reveló cómo un percance al aire en Meganoticias pudo ser motivo de su salida del canal, según consigna La Cuarta.

Por su parte, Gino Costa dio una de las entrevistas más honestas sobre su actual amor con Miguel Ángel “Pollo” Campos, con quien formó un hogar junto a “Lorenza” y “Hachi”, sus dos hijos perrunos, en el contexto del “Momento Sin Culpa”, la sección estrella del programa.