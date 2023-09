“Dicen que me veo más joven”: exmodelo de “Venga conmigo” fue abuelo a los 52 años y se llenó de elogios por su estado físico

Aunque no para de repetir a los cuatro vientos lo emocionado que se siente de haber sido abuelo por primera vez, y a sus 52 años, el exmodelo del noventero programa “Venga conmigo”, Manuel Campo, reconoce que sus seguidores de redes sociales aparte de felicitarlo por el hito, no dudaron en elogiar su actual condición física, bastante alejada de la tradicional imagen que se tiene de los tatas.

Y es que el exrostro de pasarela del estelar de Canal 13 se mantiene en una forma física propia de hombres más jóvenes, algo que sus fans de Instagram le hicieron saber apenas publicó las imágenes del nacimiento de su nieto.

Es fantástico tener un nieto, más encima para mí que estoy rodeado de dos hermanas, de dos hijas y mi esposa. — Manuel Campo

El orgulloso y elogiado abuelo

“Es una felicidad tremenda que aún la estoy disfrutando. Mi hija mayor, Valentina, que tiene 30 años, nos dio la noticia de que estaba embarazada el 31 de diciembre. Y ya no dábamos más con la espera junto a mi esposa (la también exmodelo Alejandra Berguño), así que aún andamos medios emocionados por la guagua”, cuenta el modelo en lun.com.

“Me han dicho ‘abuelito, estupendo abuelito’, y que ‘no me veo como abuelo’, porque me alejo del estereotipo. Me dicen que me veo más joven, como que no creen. Yo la verdad es que me siento y ando súper orgulloso de ser abuelo”, agrega Campo, quien a pesar de los innumerables piropos recibidos en redes sociales, sólo tiene emotivas palabras para su hija y su primer nieto.

“Esto me causa angustia”: modelo chilena denunció que una mujer la suplantó para llevarse gratis un vestido de una tienda

“Es fantástico tener un nieto, más encima para mí que estoy rodeado de dos hermanas, de dos hijas y mi esposa. A pesar de que tengo sobrinos, siempre he estado rodeado de mujeres. Voy a salir a todas partes con él. Bonito contar con un nieto, pero lo principal es ver feliz a mi hija”, señaló Manuel.

Abuelita intenta quitarle el novio a su nieta: “Se enamorará de mí”

Abuela de 92 años enojó a la familia de un ex al colarse en su funeral

“Me preocupé mucho en mirarle la cara a Cristián y a Valentina, que son los papás de Máximo (su nieto). Me fijé en lo emocionados que estaban, lo fuerte de la experiencia, que para mí es la más linda del mundo. Me llena ver a Valentina tan plena, ella es una guerrera”, prosiguió.