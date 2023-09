“Como la vida misma”: Andrés Velasco contó detalles de la relación con su expareja Sigrid Alegría

Este viernes 8 de septiembre a las 21 hrs, Megaplus estrena el último capítulo de estreno “45 minutos con”. En esta oportunidad, José Antonio Neme conversó con el actor de Mega Andrés Velasco, quien se refirió a la buena relación que mantiene con su ex pareja, Sigrid Alegría y, junto a ello, compartió sus vivencias más significativas con su hijo, Alonso.

El actor de Mega, conocido por sus variadas participaciones en teleseries chilenas, compartió detalles sobre su relación con la actriz Sigrid Alegría luego de separarse.

“Éramos muy jóvenes. Bueno, algo muy similar a los personajes de Sole y Marco en “Como la vida misma”, que también son muy jóvenes. Aunque es curioso porque ambos tenemos más cosas en común y vemos la vida de manera un poco más parecida que Marco y Sole”, dijo el actor.

Además, destacó la buena relación que tiene con su expareja, confesando que es mucho mejor que cuando estaban juntos.

“En esta etapa (con Sigrid) somos mejores ex de lo que fuimos como pareja. Además, que como ex soy mucho más tranquilo. Por lo mismo, no me meto en la vida de nadie y me gusta que los demás estén bien. Soy muy considerado y respetuoso en ese sentido”.

Andrés Velasco y relación con su hijo Alonso

Respecto a esto, Velasco habló sobre su relación con el hijo que tienen en común, Alonso, y cómo afrontó la vida lejos de él.

“Cuando me separé, Alonso tenía apenas un año, y en aquel entonces, tenía la esperanza de que algún día, cuando él creciera, pudiera decidir vivir conmigo. Sin embargo, faltaba mucho tiempo para que eso sucediera, específicamente, 13 años por delante. Y Cuando finalmente cumplió esa edad, Sigrid me comentó: “¿Sabes qué? Creo que sería bueno para Alonso que viviera contigo”. Sin dudarlo acepté, estaba preparado. Tenía un trabajo estable y vivía en una casa tranquila sin problemas”.

Junto a ello, el actor reflexionó sobre su experiencia al vivir por primera vez con su hijo en su propia casa. “Fue un proceso delicado, ya que de alguna manera Alonso se estaba separando de su mamá, por lo que todo tenía que ser en paz y en buena onda. Finalmente vivimos juntos, lo apoyé y aprendí por primera vez a ser papá puertas adentro”.

También reveló el interés de su hijo Alonso por la música y cómo lo apoyó en su decisión de seguir ese camino. “La música lo acompañó siempre. Al principio, igual tenía dudas acerca de formalizar su pasión por la música, ya que tenía miedo de perder aquel encanto genuino. En un momento, decidió explorar otras carreras, pero de repente me dijo: ‘Te vas a enojar conmigo porque me vas a decir ¡Te lo dije! Pero quiero probar con la música’. Y yo obviamente lo apoyé, o sea, me parecía fantástico, y le recordé que él era el único que no se daba cuenta, porque todos en la familia sabíamos que la música era lo que tenía que hacer”.

Este viernes a las 22 hrs último capítulo de estreno de 45 minutos con” por Megaplus, donde el actor nacional Andrés Velasco reflexionará sobre su relación con su ex pareja después de la separación, la crianza de su hijo y su presencia en distintas etapas de su vida.

Desde el próximo lunes 11 de septiembre, el ciclo completo de entrevistas será reemitido a las 22.30 hrs a través de MegaPlus.