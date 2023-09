“Lo llamaron”: Francisco Halzinki reveló interés de Gran Hermano por Luis Mateucci

El ex panelistas de Me Late, Francisco Halzinki, desclasificó el interés que tuvo el reality Gran Hermano en contar con la participación de Luis Mateucci para que ingresara a la casa estudio en Buenos Aires, pero finalmente no habría llegado a buen puerto.

Así lo contó el comunicador, conocido como Experto en Reality, durante un live de Instagram con Publimetro, señalando que el argentino se reunió con parte del equipo del programa de telerrealidad para evaluar su entrada por dos semanas.

[ Cony pondrá a prueba a los “Team Lulo”: Quedó en placa de eliminación tras polémicas en Gran Hermano ]

“A Luis lo llamaron de Gran Hermano hace dos semanas atrás. Él fue a la reunión, estuvo en el canal. Tuvo una reunión un jueves al mediodía, porque el canal estaba interesado en poder ingresarlo en formato invitado, por lo menos dos semanas”.

“Entonces, lo más probable es que lo de Gran Hermano no haya llegado a buen puerto y considerando que él ganó ‘Volverías con tu ex’, reality que también hizo Ignacio Corvalán, es posible que sí lo hayan llamado para este encierro (Tierra Brava)”.

Luis Mateucci fue contactado para Gran Hermano

“Pero a mí no me ha confirmado nada, así que Luis Mateucci, nuestra amistad está colgando de un hilo”, bromeó respecto al posible ingreso del argentino al reality de Canal 13.

Respecto a por qué no habría entrado el ex de Oriana Marzoli a CHV no pasaría por un tema económico, sino que de contenido.

“No alcanzaron a hablar de plata en esa reunión, solo hablaron del perfil del participante y le dijeron a él que también decidía la producción de Argentina”.

“Yo creo que también tiene que pasar por un tema de contenido. Cuál es el aporte que llegaría a hacer Luis a Gran Hermano”, cuestionó el Experto, considerando que Francisca Maira salió eliminada y podría haber surgido un coqueteo.

“Las historias en las casa están mas o menos hiladas, entonces creo que la presencia de Luis en este caso no hubiese sido tan necesaria. No así Daniela Aránguiz que también la contactan”, esto para enfrentar a Constanza Capelli por su affaire con Jorge Valdivia.