“Lo que pasó anoche...”: Scarlette realizó grave acusación contra Rubén tras dormir juntos

La noche del viernes los participantes de Gran Hermano, Rubén y Scarlette durmieron en la misma cama, pero como amigos. Sin embargo, al despertar, la joven -que fue una de los últimas en ingresar a la casa estudio junto a Ignacia Michelson y Fede- realizó una grave acusación contra el excarabinero.

Así quedó demostrado en un video que se viralizó por Tik Tok, donde se ve a la influencer reprochar la actitud que tuvo Rubén con ella, mientras dormía.

[ Pincoya reveló que Lucas Crespo se “volvía loco” con bailes de Cony en Gran Hermano ]

“Oye Rubén, lo que pasó anoche, quiero decirte que no confundas las cosas conmigo”, le indica, a lo que Rubén responde “Yo no me confundí, te veo como amiga”.

Realizan grave acusación contra Rubén

“Puedo ser muy buena onda, bailar y todo, pero ya de ahí a tocarme durmiendo”, se alcanzó a escuchar antes que cortaran la transmisión de Pluto TV, tras la grave acusación.

Ante esto, las redes sociales exigieron una explicación de parte de la producción del programa y una sanción en caso que se compruebe un abuso de parte Rubén hacia Scarlette, puesto que también recordaron cuando colocó las manos en las piernas de Francisca Maira y ella se las sacó en dos oportunidades.

“Desde el inicio se nota que él está a la defensiva con lo que ella le dice, por algo se pone así...”, “Siempre se pasa y no le dicen nada”, “Rubén siempre ha sido así tocando sin consentimiento y ella estaba acostada con el”, “cómo q la tocó durmiendo”, “GH debería expulsarlo si no se hace cómplice de esta situación q claramente afectó a skarcita”, “desde que ella le dijo eso tiene cara cuática perseguido como que quiere decirle algo a los amigos y no ha podido”, fueron parte de los comentarios.

Según reportaron los cibernautas, Rubén y Scarlette durmieron en la misma cama como parte de una actividad, donde todos tuvieron que acostarse en la misma habitación. Incluso, Hans se acostó con la señora Mónica, comentaron los seguidores de Gran Hermano.