Junior Playboy asegura que podría hacer comunicación con extraterrestres durante su encierro en “Tierra Brava”

Junior Playboy es uno de los confirmados para ingresar al reality “Tierra Brava” de Canal 13. “Soy el tercer hombre más encachado, sólo me ganan Dios y Jesús. Soy un conquistador innato, es mi PH el que las atrae, y donde pongo el ojo, pongo la bala, y esa chica va por mí”, dijo de entrada.

Pero Publimetro quiso saber más sobre sus deseos y expectativas.

LEE MÁS: Junior Playboy es el primer confirmado de “Tierra Brava”: “Soy el mejor chico reality de la historia”

-¿Por qué dijiste que te gustaría tener un romance con Eva Gómez?

“Porque es una mujer mayor que yo, yo la veía cuando chico en la televisión, yo era pokemón, siempre la encontré una mujer llamativa, es como la edad que tiene, esos 50...”.

No obstante, consultado por otras mujeres con las que le gustaría encerrarse, nombró a Yazmin Valdés,y Soledad Pérez.

-¿Qué pasaría si te encerraran con Nano Calderón?

“Yo con ese chico no me llevaba bien acá afuera, no es de mi agrado, pero no hay problema, el trabajo es para todos, pero que se mantenga no más aislado de mí, ni la mamita ni el papito lo van a estar defendiendo”.

La “mala onda” entre ambos nació cuando Raquel Argandoña, hablando sobre Junior Playboy dijo “no le da vergüenza verse”. Esto originó dimes y diretes entre el chico reality y el influencer.

-¿Por qué elegiste Tierra Brava por sobre Gran Hermano?

“Sí, me ofrecieron entrar a Gran Hermano, elegí Tierra Brava porque es un equipo que conozco, porque es el canal de los reality, hay competencia, y vengo a cerrar esas heridas con gente de acá del mismo reality, es un buen reencuentro, me siento cómo en Canal 13″.

-Dices tener relación con extraterrestres, qué pasará con la comunicación con ellos en el encierro?

“Es de amistad, recuerden que no tengo que estar donde ellos, ellos pueden venir hacía mí, si me ven aislado en el reality, como más allá en el patio, en la noche, es porque estoy haciendo comunicación”.