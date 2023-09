Rubén fue expulsado de forma definitiva de “Gran Hermano”: Hay apoyo sicológico en la casa

Si bien en un primer momento Chilevisión precisó que el participante Rubén Gutiérrez había sido suspendido y trasladado a un hotel mientras se investigaban los hechos denunciados por Scarlette, de haberle realizado tocaciones mientras dormía, ahora el canal precisó que fue apartado de forma definitiva de la casa estudio de “Gran Hermano”.

LEE MÁS: Scarlette asegura estar más tranquila tras suspensión de Rubén de “Gran Hermano”: “A muchas mujeres nos ha pasado”

“En virtud de las acusaciones realizadas por la participante Scarlette, Chilevisión decidió el día de ayer sacar de la casa y suspender la participación de Rubén durante el programa. Durante esta tarde, se ha decidido apartar definitivamente de Gran Hermano al jugador denunciado”, señaló Diana Bolocco.

Scarlette valoró medida

“Es un tema súper delicado. Mi intención nunca fue ensuciar la imagen de alguien, mucho menos enlodar al programa. Este es un programa de la vida real y lamentablemente estas son situaciones que suceden. A muchas mujeres nos ha pasado que nos hemos sentido así de incómodas y pasadas a llevar”, señaló la denunciante.

“También estoy agradecida por el apoyo de mis compañeros que me creyeron y estuvieron apoyándome desde el minuto cero. También agradecida por la decisión de la producción y el apoyo que me brindaron. Quiero seguir adelante. Me siento cómoda en la casa y conforme, contenta, con el apoyo de los demás”, puntualizó.