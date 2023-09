Scarlette asegura estar más tranquila tras suspensión de Rubén de “Gran Hermano”: “A muchas mujeres nos ha pasado”

Este fin de semana ardió troya en “Gran Hermano”. CHV tomó cartas en el asunto y definió la suspensión de Rubén Gutiérrez, luego de que Scarlette Gálvez lo acusara de haberla tocado mientras dormía. Esto, porque compartieron la misma cama durante la noche.

“En virtud de las serias acusaciones realizadas por la participante de Gran Hermano Chile, Scarlette, Chilevisión ha decidido suspender la participación del participante Rubén, con el objeto realizar las indagaciones necesarias para así esclarecer los hechos denunciados”, precisó el canal.

Así las cosas durante la noche, la participante fue consultada sobre los hechos y la decisión de CHV.

“La verdad es que igual es un tema súper delicado. Mi intención nunca fue ensuciar la imagen de alguien, mucho menos enlodar al programa”, dijo la participante a Julio César Rodríguez y Diana Bolocco.

“Este es un show de la vida real y, lamentablemente, estas son situaciones que suceden. Creo que a muchas mujeres nos ha pasado, que nos hemos sentido así de incómodas y pasadas a llevar”, siguió.

“Quiero seguir adelante. Me siento cómoda en la casa y conforme (…) Este siempre ha sido mi sueño, siempre valoré y agradecí la oportunidad de estar acá. Entonces, (espero) que esta situación no me afecte y no me defina como persona, ni como participante”, confesó, asegurando que “estoy bien, mucho más tranquila, mucho más contenta”.