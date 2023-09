“He sido el más respetuoso de todos”: Rubén de ‘Gran Hermano’ se defendió tras grave acusación de Scarlette

Este fin de semana la casa de “Gran Hermano” Chile se ha visto sacudida por una grave acusación que desencadenó una oleada de comentarios en redes sociales que se mantienen en vilo a la espera de las declaraciones oficiales del programa. Scarlette Gávlez, una de las participantes, increpó a Rubén Gutiérrez tras tocarla inapropiadamente mientras ella dormía en la misma cama que él.

Estos hechos habrían ocurrido después de una fiesta organizada por el programa, donde se puede ver a los participantes compartir cama, según se cree por un mandato de Gran Hermano, o un posible desafío.

Las palabras de Scarlette fueron contundentes cuando confrontó a Rubén al día siguiente: “No confundas las cosas conmigo”, dijo, añadiendo que, “Puedo ser muy buena onda, bailar y todo, pero ya de ahí a tocarme durmiendo...”.

Tras estas acusaciones, las transmisiones de “Gran Hermano” Chile durante ese día fueron notoriamente limitadas, pero algunos fragmentos del programa se volvieron virales en las redes sociales.

En medio de la tormenta mediática, Rubén decidió hablar sobre la situación en una conversación en la piscina con otros participantes. En ese momento, expresó su profunda incomodidad y afirmó que si le decía “algo”, él “pediría la renuncia”. Más tarde se le escucha decir: “No puedo estar así, en un ambiente así, creo que he sido el más respetuoso de todos. Encuentro que me he acercado a todos”.

Sin embargo, a pesar de la creciente controversia en torno a este caso, ni “Gran Hermano” Chile ni el canal CHV se han pronunciado oficialmente al respecto. Esto ha llevado a que los seguidores del programa exijan de manera enérgica la expulsión de Rubén como respuesta a las acusaciones de Scarlette. La incertidumbre prevalece en la casa de “Gran Hermano” Chile, mientras el público espera ansiosamente conocer las decisiones que tomará la producción en este delicado asunto.