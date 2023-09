Comunicado de Gran Hermano: CHV responde a grave acusación de Scarlette contra Rubén

El canal CHV se refirió a la grave acusación que realizó la participante de Gran Hermano, Scarlette Gálvez contra Rubén Gutiérrez, a quien reprochó por haberla tocado mientras dormía. Esto, porque compartieron la misma cama durante la noche, por razones que se desconocen.

Ante esta situación, el canal informó que el excarabinero aún no es expulsado, sin embargo fue aislado de la casa estudio y llevado a un hotel, mientras se resuelva la investigación. Además, informaron que ambos están siendo asistidos con psicólogos.

“En virtud de las serias acusaciones realizadas por la participante de Gran Hermano Chile, Scarlette, Chilevisión ha decidido suspender la participación del participante Rubén, con el objeto realizar las indagaciones necesarias para así esclarecer los hechos denunciados”.

“Como canal de televisión tenemos la responsabilidad de asegurar un ambiente tranquilo y pacífico para todos los concursantes de nuestros programas, por lo que, si alguna situación no se enmarca en las normas de convivencia, la producción puede intervenir para resolver el problema, tal como así se ha hecho en este caso en particular”.

“Ambos participantes se encuentran actualmente con contención psicológica que permita velar por su salud y bienestar. Este apoyo es extensivo también para el resto de los jugadores de Gran Hermano Chile que así lo requieran”, indicaron a Publimetro.

Además, indicaron que durante la noche los animadores Diana Bolocco y Julio César Rodríguez entregarán una declaración en la emisión del programa.

Grave acusación de Scarlette a Rubén

“Oye Rubén, lo que pasó anoche, quiero decirte que no confundas las cosas conmigo...Puedo ser muy buena onda, bailar y todo, pero ya de ahí a tocarme durmiendo”, se alcanzó a escuchar a Scarlette a la mañana siguiente, antes que cortaran la transmisión de Pluto TV, tras la grave acusación.

Rubén por su parte, se defendió de las acusaciones, señalando que “no puedo estar así, en un ambiente así, creo que he sido el más respetuoso de todos. Encuentro que me he acercado a todos”.