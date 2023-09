Del Sename a conductora del Transantiago: Tierra Brava confirma nueva integrante famosa en Tik Tok

Se llama Azzartt Maveth Arias, pero todos la conocen como “La tía de la micro” en Tik Tok e Instagram. Esto porque, a sus 27 años y 1,58 de estatura, es conductora del Transantiago y comparte diariamente en redes sociales su vida y su rutina al volante de una micro.

La joven chilena es la nueva participante confirmada del reality de Canal 13 “Tierra Brava” que se estrenará en octubre, uniéndose al grupo liderado por Pamela Díaz, Eva Gómez, Junior Playboy, el modelo Jhonatan Mujica y la infuencer Valentina Torres, amiga de la exGran Hermano Francisca Maira.

“Soy como una gallina loca, voy a aportar buena onda, alegría y travesuras. Quiero salir con buenas amistades y aprender de tolerancia. Además quiero conocer a la Pamela Díaz”, contó entusiasta quien será parte del grupo de 16 participantes.

Del Sename a conductora del Transantiago

Pero no todo fue alegría en su vida y la tolerancia es una virtud que ha tenido que cultivar con el tiempo. Con sólo seis meses de edad vivió el abandono de su madre.

“Mi papá es discapacitado y se quedó solito conmigo y mi hermano hasta los 9 meses, pero no tenía con quién dejarme, y decidió dejarme en el Sename para que me cuidaran bien”, recuerda, agregando que de todos modos nunca se sintió carente de lazos familiares.

“Con mi papá nunca perdimos la comunicación porque me iba a ver todos los domingos sagradamente, pasaba a la feria y me llevaba frutas, verduras, colación. Yo vivía en el Sename pero no estaba abandonada, tenía familia aunque no viviera con mi familia”, explica.

Desde que trabaja en Transantiago, Azzartt se ha convertido en toda una celebridad, tanto tomándose fotos con sus pasajeros como publicando sus vivencias en redes sociales, las que se han convertido en un nuevo ingreso para ella. “Los pasajeros me tienen cariño, no me ha tocado que me digan cosas pesadas todavía. Y ya llevo cuatro colaboraciones con marcas grandes que me han pagado bien”, explica.