La Leona Barrientos retó a Daniela Aránguiz por cuestionar denuncia contra Rubén de ‘Gran Hermano’

Las expulsión de Rubén Gutiérrez de ‘Gran Hermano’ sigue dando que hablar. Por lo mismo fue replicada en el panel del programa ‘Zona Latina’.

En el espacio de farándula estaban abordando la suspensión del participante cuando Daniela Aránguiz lanzó un comentario que no le agradó para nada a Adriana Barrientos.

“Tenemos que dar el pie a que nosotros no estábamos debajo de la sábana y no sabemos realmente lo que pasó”, dijo la ex del Mago Valdivia.

“Yo siempre voy a creer en la víctima, claramente, pero ¿qué pasa si el niño sí estaba durmiendo y se movió durmiendo? No sé, lo digo de verdad”, planteó.

“Si ella dijo eso, si ella se sintió violentada sexualmente debajo de esa sábana, no entiendo por qué no se paró e hizo un escándalo”, finalizó Aránguiz, según consigna La Hora.

Adriana perdió la paciencia

En ese momento Adriana Barrientos respondió de inmediato a las palabras de la ex chica Mekano: “No todas las mujeres podemos reaccionar igual”.

“¿Por qué no te levantas y te vas a dormir a otra cama? ¿Cómo te vas a quedar ahí mientras te toquetean?”, insistió la mujer conocida como “Care’ Cuica”.

Sin embargo, Adriana no se quedó callada y contestó de vuelta: “Ojalá todas tuviéramos ese carácter maravilloso que tienes tú para evitar una violación o un abuso”.