Raimundo no da más con las peleas con Cony: “Uno está solo en esta hu...”

Las peleas entre Raimundo y Cony están lejos de acabar en el reality Gran Hermano. Resulta que ahora los participantes volvieron a protagonizar una fuerte discusión frente a sus compañeros de encierro.

Todo comenzó cuando la bailarina de ballet se molestó con algunas actitudes que ha tenido Raimundo, según ella, con Scarlette. “El loco lo que está haciendo es manipularme, diciendo por allá, por acá, que yo le gusto, y después anda haciendo otra hue*** con la otra loca (Scarlette)”, le dijo a su amiga La Pincoya.

Poco después, fue el musculoso quien conversó con la chilota, revelando que ya no soporta más las peleas con Cony.

“Me hace sentir como que me quiere dejar mal. Yo no le hago nada, te creo que fuera una relación que tuvo con el Seba, que lo odiaba porque los dos se matracaban ida y vuelta. Aquí no es así la situación”, le confidenció, tal como consigna Página 7.

Además, explicó que “siento que me quiere dejar como el pi**, cuando no he hecho nada. Yo a ella no le busco la pelea, no le busco nada, soy respetuoso. ¿Sabes lo que me está molestando? Está tratando de dejarme como que yo la hago sentir mal”.

De hecho, la mujer oriunda del sur y que es la más amiga de Cony dentro del encierro, también se mostró afectada por la situación, pidiéndole a Raimundo que por favor, bajara dos cambios.

Raimundo le responde a Pincoya

Por último, Raimundo contó que “estoy haciendo un intento por llevarme bien con ella, pero a ella le gusta estar peleando, le gusta la hueá”.

“No sé si me quiere volver loco o me quiere dejar como el pi**. Lo único que te voy a pedir a ti es que no justifiques actos que no son justificables de parte de ella, porque me estás haciendo un mal”, le pidió el rubio a la amiga de Cony.

“Al final uno está solo en esta hueá. Está solo y era. Qué barsa”, dijo después el joven cuando se encontraba solo y sin gente a su alrededor.