Chilevisión informó que no tomara acciones legales en contra de Rubén tras ser acusado de acoso sexual en Gran Hermano

El canal a cargo de la versión chilena de “Gran Hermano” descartó tomar acciones legales en contra del ex participante Rubén Gutiérrez. Recordemos que el ex carabinero fue apartado definitivamente del reality luego de que fuera acusado por su compañera de encierro, Scarlette Gálvez, de acoso sexual. Los hechos se produjeron durante la madrugada del sábado, tras la fiesta semanal del encierro.

En un incidente que fue capturado por las cámaras en vivo, Rubén habría tocado a Scarlette sin su consentimiento mientras dormía. A la mañana siguiente, según mostró la transmisión en vivo, Scarlette confrontó a Gutiérrez señalando: “Oye Rubén, lo que pasó anoche, quiero decirte que no confundas las cosas conmigo”, le indica, a lo que Rubén responde “Yo no me confundí, te veo como amiga”.

“Puedo ser muy buena onda, bailar y todo, pero ya de ahí a tocarme durmiendo”, se alcanzó a escuchar antes de que fuera cortada la transmisión de Pluto TV.

Ante esta grave acusación, CHV tomó una medida contundente: la desvinculación de Rubén Gutiérrez del programa. Sin embargo, en una conversación exclusiva con BioBioChile, el canal anunció que no emprenderá acciones legales contra el ex concursante, marcando el final de su relación laboral con él. Según declararon, “Para el canal, después de haber sacado a Rubén del programa, hasta ahí termina el vínculo con él”.

“El canal hasta ahora no tiene planificado hacer ninguna acción legal, porque tomó la acción de mayor gravedad que podía haber tomado al sacarlo del programa”, añadieron.

