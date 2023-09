“El carerrajismo de esta gente”: Jordi Castell arremete contra Nacho Gutiérrez y la editora de “El Purgatorio”

Jordi Castell nuevamente decide atacar a parte del equipo que conforma el estelar “El Purgatorio”, y en esta ocasión lanzó una feroz crítica a Nacho Gutiérrez y a la editora del programa.

En el más reciente episodio de Tal Cual, el fotógrafo aseguró que “estamos haciendo televisión. Accedo a ir a un bullying remunerado, mi compañero también, pero si no nos gusta, si no nos sentimos cómodos, y más encima esto es una industria donde todos nos retroalimentamos, ¿por qué nosotros no podemos patalear?”.

“Ahora, yo pataleé por algo puntual que era lo menos importante de todo. Perdón, pero hay algo evidente que ocurrió al aire frente a todo Chile, y nadie se dio cuenta, y nadie recogió, yo no he querido hablar”, complementó.

Según sus palabras, el problema podría ser la editora del espacio de Canal 13, Carla Tafal, “que no sé si es dentista, gásfiter, porque periodista no es”.

El panelista de TV+ acusó a la profesional de exponer información falsa en “El Purgatorio” pues mostraron un titular donde él supuestamente estaba en “picada contra Pedro Pascal”.

“Estaba empezando el programa, y José Miguel elige mi portada, que es la del actor. Yo me acuerdo de que cuando fue la noticia, que lo conversamos acá también, dije que estaba enamorado de Pedro Pascal, que yo quería casarme con él, y siempre fue un amor virtual y platónico, y de ahí yo dije el tema de los exiliados que no vamos a repetir”, aclaró.

¿Qué pasó con Nacho Gutiérrez?

En la misma línea, Jordi disparó sus dardos en contra de Nacho Gutiérrez, quien dado su análisis “está convertido en un Pepito TV de 2023, porque pura sonrisa, y da lo mismo, no escucha a nadie. Y Nacho, con todo el cariño, es un excelente animador, es un buen soldado, da lo mismo lo que le diga o lo que le rebatas se está siempre riendo”.

“Ahí dije: ‘Yo no estoy en picada contra Pedro Pascal’. Después de la segunda aclaración, yo no me quedé callado”, expuso.

Asimismo, Castelll aseguró que acusaron a José Miguel Viñuela de quedarse bebiendo en Canal 13 después del programa, siendo que él fue quien decidió compartir con algunos integrantes del equipo.

“Estudiaron periodismo cinco años, reporten bien, investiguen, porque el que se quedó tomando fui yo, después del programa. Y además increpé a la editora, porque si tú estás a cargo de los contenidos de un programa, que entiendo que es de farándula, de espectáculo, donde estamos bien remunerados y todo lo que quieras, pero de ahí a injuriar, y a tergiversar algo tan ridículo…”, indicó.

“El carerrajismo de esta gente, somos los menos llorones que hay. Uno va consciente a esos programas de televisión, y tomémoslo con humor porque si estamos haciendo espectáculo hagámoslo, pero si nos van a mentir, y nos van a increpar al aire, y yo increpar de vuelta al animador dos veces, y él se lo pasa por cierta parte, buena onda, pero después no se quejen de que estamos pelándolos”, se descargó el penalista de “Tal Cual” tras las palabras de Chiqui Aguayo sobre las críticas que han recibido de parte del equipo de TV+.