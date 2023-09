¿Quién es El Futuro Fuera de Órbita?: Cantante urbano que llega a Tierra Brava

Uno de los artistas urbanos pioneros de la escena local se llama El Futuro Fuera de Órbita, y es un joven que ha colaborado con artistas de la talla de Pablo Chill-e, Carlitos Junior, Harry Nach, El Fecho Rd, Gino Mella y Galee Galee.

Y, luego de haberse presentado en escenarios como el Movistar Arena, el Teatro Caupolicán e incluso Lollapalooza, el joven de 27 años debutará en televisión con el reality “Tierra Brava”, donde mostrará todo su estilo. “Vengo a aportar mi flow, mi sandungueo, mi sabiduría. Yo sé que la gente me quiere, y por eso vengo a ganar. Además tengo mucha disciplina y mucha confianza en mí”, afirma.

[ ¿A quién salvará el líder de la semana?: Alessia reveló nombre del inmune en Gran Hermano ]

Nacido en República Dominicana bajo el nombre de Uriel Romero, se mudó a los 10 años a Nueva York, porque su familia buscaba mejores oportunidades. Según recuerda, de niño frecuentaba con sus amigos el barrio del Bronx, donde vio a muchos de ellos convertirse en pandilleros. “El Bronx es duro, de mis amigos hay mucha gente presa, otros incluso han muerto. Gracias a Dios no caí en eso yo, siempre estuve enfocado en la música”, cuenta.Fue ahí también donde desde temprano destacó por su talento para las improvisaciones. Por eso obtuvo su apodo, que se convirtió tarde o temprano en su nombre artístico. “Yo improvisaba y ellos me decían que yo iba a ser el futuro de todos ellos, que iba a trascender”, asegura El Futuro.

El Futuro Fuera de Órbita entra a Tierra Brava

Luego de empezar a lanzar tímidamente canciones en Nueva York, se percató de que Chile era uno de los países donde más lo escuchaban. Por eso, decidió venir a probar suerte, y pronto descubrió que iba a terminar quedándose acá. “En ese momento en EE.UU. era un poco conocido localmente. Cuando llegué a Chile yo vivía en un cuartito en el centro y de noche me subía a las discotecas a cantar gratis, hacía 2 o 3 canciones”, recuerda sobre sus inicios.

Su primera colaboración con Pablo Chill-e fue la que lo lanzó a la fama en 2017, bajo el nombre de “Peine caracol”. Al año siguiente lanzaron “Flyte”, tema que se hizo viral, llegando a ser usado incluso en carteles del estallido social. “Con Pablo no tenemos la misma comunicación ahora, pero somos colegas del medio. Sí somos amigos con Carlitos Junior, conocemos nuestras familias, hemos viajado juntos, es mi hermanito”, indica sobre el artista con el que grabó “Avatal24k”.

Le siguieron éxitos como “Juju juju”, junto a Harry Nach, que suma 41 millones de reproducciones en Spotify y 27 millones en YouTube, y “Sesi”, junto a La Kikada y Jey Brown.

Con tanto trabajo en Chile, a estas alturas se siente totalmente chileno. “Después de la pandemia vi que yo paraba más aquí que en cualquier otra parte. Yo soy un chileno más aquí, conozco Chile de punta a punta, de Arica a Puerto Natales. Me gustan los chilenos, es un sueño para mí cada vez que me subo a un escenario porque siento las vibras”, sostiene, agregando que incluso llegó a ser el primer dominicano en cantar en Lollapalooza Chile, en 2021.

La oferta de entrar al reality le cayó como una buena oportunidad de popularizarse aún más, además de mostrar su personalidad. “Quiero hacer amigos en el reality, soy muy amistoso, tengo buen carácter. No soy muy fácil de enojar, pero me molesta el desorden y la suciedad. Este reality me interesó porque es de competencia, no es algo aburrido. Lo veo como un juego, es como jugar playstation”, opina.

En cuanto a su vida sentimental, asegura que entrará sin compromisos. “Llevo dos años soltero y me gustan mucho las chilenas. No voy a entrar con el plan de conquistar a nadie. Pero si veo una mujer bonita, sucede. Soy coqueto y galán, pero soy difícil de enamorar porque soy ‘picky’. Me gusta que las mujeres se cuiden a sí mismas, sus uñas bonitas, eso habla bien de ellas mismas. Y me preocupo mucho de verme bien también”, sostiene.

En efecto, la actividad física es muy importante para El Futuro, ya que le gusta cuidar su cuerpo. “Si de mí dependiera iría todos los días al gimnasio, el entrenamiento es algo que me quita el stress y me ayuda mentalmente. No creo que en el encierro haya gimnasio, y eso me va a volver loco. Pienso que me va a ir bien en las pruebas de fuerza física, también brinco alto porque me gusta el básquetbol”, comenta.

El intérprete de “Sesi” cuenta que además tiene intenciones de escribir música dentro del encierro. “Lo malo es que necesito de mi teléfono para eso, así escribo con un beat de fondo. Tendré que usar lápiz y papel ahora, veamos cómo me sale”, comenta.

Finalmente, consultado por lo que más querría hacer en Chile, dice que le gustaría llegar a la Quinta Vergara. “Para mí sería un sueño el Festival de Viña. Lo conozco desde siempre, ahora están aceptando artistas urbanos y me encantaría estar ahí aunque fuera un rato”, señala.

El Futuro se convierte así en el séptimo anunciado del reality, y se suma a Junior Playboy, Eva Gómez, Pamela Díaz, Jhonatan Mujica, Valentina Torres (“La Guarén”) y Azzartt Maveth (“La tía de la micro”) como parte de los participantes que tendrán que convivir durante meses en una casa-estudio que enfrentará la vida rústica y sus implicancias versus las comodidades del mundo moderno.

“Tierra Brava… cosechas lo que siembras” será co-producido por Cooking Media y Latina TV y seguirá la senda de Canal 13 en este género, el mismo que nació en Chile en sus pantallas hace 20 años y que dio vida a éxitos recordados hasta el día de hoy, como “Protagonistas de la fama”, “La granja”, “La granja VIP”, “1810″, “Año 0″ y “Mundos opuestos”, entre muchos más.

“Tierra Brava… cosechas lo que siembras”, en octubre por las pantallas de Canal 13.