“¿Estás soltero?”: Julián Elfenbein aclaró si está en pareja con Mane Sweet ]

El animador de CHV, Julián Elfenbein, se refirió a los rumores de relación con la actriz Mane Swett, asegurando que está totalmente soltero, aunque dando a entender que algo hay por ahí. Además, confesó por qué motivo no puede vivir con una mujer tras su quiebre matrimonial.

Así lo contó en entrevista con Eduardo Fuentes en el programa nocturno de TVN “Buenas noches a todos”.

“¿Estás soltero?”, preguntó Fuentes en reiteradas ocasiones, a lo que Elfenfein respondió que “sí, soltero”, auqnue mostrándose incómodo con la conversación sobre su situación sentimental.

Pero, el periodista y conductor del matinal “Buenos días a todos” quería salir de toda duda y volvió a insistir con la pregunta.

“¿Y tanto rumor que se escucha?, ¿áreas dramáticas y cosas así?”, dijo haciendo una clara alusión a la actriz Mane Swett, quien es protagonista de la fallida teleserie de CHV, “Dime con quién andas”.

“No, no, estoy soltero. Estoy soltero. Estoy soltero”, recalcó.

“O sea, ¿es mentira todo lo del romance con…?...Te veo incómodo, te veo como tratando de acomodarte”, preguntó nuevamente Eduardo Fuentes, decidido a conocer la verdad ante el animador que estuvo a punto de decir ‘Pasapalabra’.

“Te estoy diciendo la verdad. Estoy soltero desde que me separé. Ahora, a uno a veces le pueden pasar cosas, pero, ¿si he tenido una pareja formal?, no. No he tenido desde que me separé, de verdad”, señaló, cerrando el tema.

Julián confesó por qué no puede vivir con una mujer

Pero, posteriormente, reveló que no puede vivir en pareja por un problema de sudoración excesiva que sufre por las noches, producto de las pastillas que toma para dormir.

“Yo no podría vivir (con una mujer). Esto es un asco lo que te voy a contar...yo transpiro mucho de noche. Tomo un remedio para dormir y cuando logro el sueño profundo, sudo. Pero sopa, entonces a las ocho de la mañana me tengo que ir”, confesó.