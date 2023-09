“Le iba mal porque la gente la encontraba fome”: Daniela Aránguiz lanzó feroz teoría sobre la salida de Claudia Conserva en TVN

Las últimas declaraciones de Claudia Conserva sobre su salida de TVN fueron uno de los temas que hablaron durante el más reciente capítulo de “Zona de Estrellas”, en donde Daniela Aránguiz lanzó una potente teoría sobre el despido de la rostro de TV+.

“Me echaron, qué heavy lo que voy a decir (...) Yo sospecho que en esa época había un director ejecutivo que quería que una persona X hiciera el matinal, y yo por contrato tenía que hacer el matinal si es que no estaba la Karen Doggenweiler”, confidenció la exMilf.

Eso sí, aclaró que no tienen ninguna certeza de lo que sucedió y solo expuso lo que ella cree. “Estoy imaginando, porque me echaron a pito de nada (…) llegan, hacen sus movidas y una queda ahí huérfana”, sostuvo.

¿Qué dijo Aránguiz?

A raíz de estas palabras, Daniela Aránguiz no se guardó nada y se lanzó en contra de Claudia Conserva.

“Que pena que a una mujer la traten de apitutada, yo creo que la desvaloriza tanto como animadora y como profesional”, planteó de entrada. “A la Claudia le iba mal porque en ese tiempo la gente la encontraba fome”, aseguró.

“Uno tiene que hacer una autocrítica. La María Luisa lo hacía mucho mejor que ella y punto”, afirmó la panelista del programa de farándula.

“¿Por qué no eres autocrítica y dices ‘sabís que no lo hacía bien’? Si tú lo haces espectacular, no te sacan y te dejan ahí, pero es muy feo echarle la culpa a pitutos”, sentenció.