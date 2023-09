¿Ingresará finalmente a “Tierra Brava”?: Naya Fácil respondió a la gran inquietud de sus seguidores

Un gran misterio se ha armado en torno de la posible participación de la reconocida joven de las redes sociales, Naya Fácil, al reality de Canal 13, “Tierra Brava”.

La joven estuvo días anticipando una noticia que iba a revelar este fin de semana a sus “facilines”, pero tres de sus cuentas de Instagram fueron bajadas, por lo que existió un retraso. La cuenta regresiva que ella había publicado, terminó y no había señal de Naya Fácil.

Finalmente, la reconocida joven reveló que ella se compró una nueva propiedad, una bella casa de tres pisos, tres baños, estacionamiento, patio y numerosas habitaciones. Naya hizo un tour por su nueva casa, y aprovechó de referirse a estos rumores.

“Esa noticia que circuló que yo entraba a un reality o algo, no sé quién me photoshopeó tan bien, hasta yo me lo creí en algún momento, ¿seré yo? ¿Será verdad? Chiquillos, yo soy fiel a mi palabra, yo les dije una vez que no me iba a meter a nada de eso”, partió aclarando.

Naya, la reina del misterio

“Por dos motivos: yo no sé si estoy apta psicológicamente para vivir un encierro de ese tipo, ya que yo amo salir. Ustedes me ven haciendo panoramas todos los días distintos, a mí me gusta la conexión con la realidad”, señaló, y agregó que el otro era que no quiere que le quiten el celular.

“De todas maneras, agradezco el apoyo que tuve de las personas sin haber postulado ni ingresado, ni a nada de eso, de verdad muchísimas gracias. Ustedes saben que mis sueños son otras cosas, estos son mis sueños. Para mí no es un sueño entrar a un reality, sin desmerecer porque todos nuestros sueños son distintos”, agregó.

Sin embargo, Naya admitió que jugó con los rumores para ocultar la verdadera noticia que tenía entre manos. “Sí me aproveché un poquito de la noticia, porque yo decía: ‘pa qué voy a desmentir’ (...) Nunca lo desmentí porque me interesaba que nadie supiera esto (la compra de su nueva casa), porque para mí esto es importante”, explicó la joven.

“Para mí que alguien lo sepa antes que yo lo cuente, es un atao’, no me gusta. Así que me aproveché un poquito de eso, de despistarlos, no de mentir porque jamás yo dije: ‘chicos, yo voy a entrar al reality’ (...) yo soy feliz con las redes sociales, amo las redes sociales, ser dueña de mi tiempo, grabarme yo, contarles algo, no es lo mío”, cerró Naya Fácil.