“No la considero interesante”: Fran García Huidobro barrió con Scarlette diciendo que no aporta a ‘Gran Hermano’

Después de que se conociera la placa de nominados de la última semana en Gran Hermano, la cual incluye a Scarlette, Ignacia, Alessia, Hans y Jorge; Fran García-Huidobro dio su directa opinión sobre la bailarina.

“Esta es una opinión personal… y por suerte en este programa las podemos decir”, partió diciendo la panelista. “De los tres nuevos que entraron, yo creo que los que tienen más futuro son Fede e Ignacia, no Scarlette”, expresó fiel a su estilo.

“A mí no me parece que ella dé mayor contenido. Trató ahí de picanear a Hans (…) pero no la considero interesante como personaje”, continuó. Y en esta misma línea, agregó: “Sé lo que la gente quiere seguir viendo y lo que ya está aburrida de ver”.

“Quería decirle a Scarlette -y por favor guarden esta imagen- que fui informada por los altos mandos de este canal que tiene un puesto seguro como gerenta de producción y de programación”, lanzó con ironía.

“Porque ella dijo que sabe lo que la gente quiere ver y lo que no… ¡y nosotros no tenemos idea! Llevamos más de 20 años trabajando en la tele. Scarlette, te necesitamos”, finalizó.

