“Sean guerreras y luchadoras como lo han sido siempre”: Papá Lulo envió emotivo mensaje a la Pincoya y a Constanza de “Gran Hermano”

Durante la última transmisión de “Gran Hermano” estuvo llena de emociones tras la cena de los llamados “Top 5″ del reality show.

En este contexto, Alessia Traverso, Jorge Aldoney, Hans Valdés, Jennifer Galvarini y Constanza Capelli recibieron lindos saludos de sus excompañeros, en donde el mensaje de Francisco Arenas dedicado a las mujeres parte de la “Familia Lulo”.

“Por acá, Francisco Arenas, Papá Lulo, Rottweiler, Pelao’ Táctico, como ustedes me quieran decir”, generando alegría instantánea de la chilota y la bailarina.

“Les quiero dar un abrazo gigante para todos, especialmente para ti Coni, para ti Pincoya, las cuales son las personas que quiero mucho y que han marcado una trayectoria importante en mi vida. Quiero que sepan que sean guerreras y luchadoras como lo han sido siempre”, continuó.

Posteriormente, el conocido como Papá Lulo le mandó un mensaje a cada una: “Coni, sigue adelante, no estés triste, dale que puedes, yo sé que puedes, yo confío en ti, lo has demostrado hasta donde has llegado, sé que eres una persona valiente, te transmito todas mis buenas energías y buenas vibras”, dijo.

“Y para ti, Pincoya, te quiero decir también que eres una gran mujer, una mujer como esas que quedan, pero es difícil encontrar, así que te agradezco por todo. Conténganse entre ustedes, sean valientes, han llegado muy lejos. Un abrazo de oso para las dos, las quiero mucho, siempre las tomé por bando y las voy a estar apoyando siempre acá afuera”, cerró Francisco.