Marlen Olivari responde a críticas de Helhue Sukni tras paso por El Purgatorio

Tras participar en el programa El Purgatorio de Canal 13, las invitadas Helhue Sunki y Marlen Olivari siguen dando que hablar. Esto, luego que la abogada dijera que la exMorandé ni siquiera la saludó y le hizo la desconida.

“Apenas me saludó, no sonreía, no era la misma hueona que yo conocí”, agregó la abogada, quien pensó que estaba con un ánimo distinto por ser su cumpleaños, y que justo ese día andaba más seria.

“Ella estaba bastante rara, y no era la Marlen Olivari que yo conocí, y después evidentemente lo descubrí (los motivos de su actitud) que ella está postulando para ser diputada. Ella postuló para ser alcalde, pero sacó 300 votos, no la pescó nadie”, fueron parte de sus palabras.

Marlen responde con enigmático mensaje

Tras esto, Marlen Olivari respondió de vuelta. Si bien, no fue un mensaje explícito, dejó entrever que iba dedicado a Helhue.

“La peor cosa hoy en día, son los ataques a la capacidad (…) Lo consideré la cosa más inmoral en la Tierra, atacar a un hombre no por sus defectos, sino por sus virtudes”, compartió un video de la filósofa rusa Ayn Rand que reflexiona sobre la “era de la envidia”.

Tras ello, Olivari agregó de su propia cosecha.

“Más claro, imposible. Así que cuéntame… ¿Sientes que te atacan envidiosos por tus logros, talentos, valores intransables y por ser consecuente?”, sentenció.